Le son du silence

Eh bien, l’annulation du Lowell Folk Festival et de la Lowell Summer Music Series a déjà fait un été 2020 assez lamentable à Lowell.

Et l’autre chaussure a maintenant chuté avec l’annonce que la troisième édition annuelle du festival La ville et la ville signifie que l’automne sera également sans audio cette année.

Genie Santiago au festival 2019.

Chris Porter, originaire de Lowell qui a continué à aider à organiser plusieurs festivals de musique à travers le pays et qui a apporté son expertise à sa ville natale il y a deux ans avec la première The Town and the City Festival, a jeté l’éponge le troisième de cette année. annuel.

Initialement prévu les 23 et 24 octobre, le festival n’est que la dernière victime de musique live du coronavirus.

Bien que la programmation de cette année n’ait pas encore été annoncée, Porter a déclaré qu’elle devait s’améliorer par rapport à la programmation de l’année dernière, qui s’était améliorée par rapport à la programmation du festival d’origine.

Ariel Strasser se produit au festival 2019.

« En mars, nous avions toujours l’intention de le mettre », a déclaré Porter, président et chef de la direction de Porter Productions. «Mais au fil du temps, il y avait tout simplement trop de barrages routiers devant nous et devant de nombreux événements. Tout le monde passe à l’horizon 2021 parce que 2020 est un toast. »

The Town and The City est unique parmi la plupart des festivals de musique en ce sens qu’il se déroule sur deux nuits dans une dizaine de lieux différents du centre-ville de Lowell, une idée intéressante qui, selon Porter, a en fait travaillé contre cette année.

Et les enfants se produisent au festival 2019

« La ville et la ville sont délicates car ce sont tous des espaces intérieurs et il y a une certaine sensibilité », a déclaré Porter. « Tout le monde de tous les sites de Lowell m’a dit: » C’est nul, c’est triste, mais vous prenez la bonne décision. « »

Le principal problème à ce stade est de trouver des sponsors prêts à se séparer de leur argent dans l’incertitude de l’avenir.

«La chose la plus importante est de garder les gens en sécurité, d’assurer la sécurité des bandes et de l’équipage, et jusqu’à ce qu’un vaccin soit distribué et un traitement plus fiable pour empêcher les gens de mourir, nous allons être dans cette situation, et nous devons nous tromper de la prudence », a déclaré Porter.

Buffalo Tom se produit au festival 2019

Les deux éditions précédentes du festival – qui porte le nom du roman «La ville et la ville», la première œuvre majeure publiée par Jack Kerouac de Lowell – ont présenté plus de 50 actes dans à peu près tous les genres, y compris le rock, la pop, Americana , jazz, hip-hop et créations orales.

La première annuelle, en 2018, comprenait Will Dailey, le rockeur devenu international d’Andover, ainsi que le propre héros de guitare de Lowell, Gary Hoey et l’artiste hip-hop D-Tenson, ainsi que la star britannique des années 80 Wreckless Eric et Boston des années 90. les piliers indie-rock Kristin Hersh de Throwing Muses et Chris Trapper de The Push Stars.

Dutch ReBelle

La deuxième édition de l’année dernière a été présentée par les rockeurs des années 90, Buffalo Tom, qui ont démoli la salle comble de la salle Zorba de l’Olympia. Parmi les autres actes notables, on compte le duo Americana Carolina Story, les rockers indie montants Babydriver, Darlingside, And the Kids et Ryan Montbleau, et la rockeuse country de Taunton Sarah Borges.

Bien que Porter ait déclaré qu’il n’était pas libre de divulguer les noms des actes qui avaient signé pour le festival de cette année, il a déclaré que lui et ses collègues organisateurs espéraient que « ce serait le meilleur jamais », et que la plupart des actes ont déjà engagé dans le festival 2021.

Julie Rhodes se produit au festival 2019.

Il a dit que la plupart des personnes impliquées dans le festival de cette année – des coulisses aux artistes prêts à prendre les différentes scènes – comprennent qu’annuler l’événement et se préparer pour 2021 est la voie à suivre.

«Je n’ai reçu aucun recul», a déclaré Porter. «Nous étions à mi-chemin de la réservation, et tous les artistes sauf un se sont engagés à jouer en octobre prochain, donc d’une certaine manière, nous avons une bonne longueur d’avance pour l’année prochaine.

« Il se réunissait vraiment bien, avec des groupes nationaux et des groupes locaux, donc c’est un peu malheureux. »

Bien sûr, The Town and The City Festival n’est pas le seul événement auquel Porter a participé et qui a dû passer une pandémie cette année. La South Lake Union Block Party à Seattle, prévue pour août, est annulée et la 20e édition de Hardly Strictly Bluegrass, prévue début octobre, est ténue. La programmation du festival de San Francisco pour la 19e édition de l’année dernière comprenait Robert Plant, Joan Osborne, Judy Collins, Emmylou Harris et Bobby Braddock.

Sarah Borges se produit au festival 2019.

Mais The Town and The City est le bébé de Porter. Quand il l’a envisagé pour la première fois, il l’a vu comme son cadeau musical à sa ville natale, un festival qui, quand il atteindrait son rythme, serait une pièce compagnon du Festival folklorique et de la Lowell Summer Music Series, qui a amené de nombreux artistes nationaux à Le lieu en plein air impressionnant de Lowell, le Boarding House Park.

Bien que The Town and The City ne soit pas encore un fabricant d’argent, Porter a toujours de grandes attentes pour le remettre sur les rails en octobre 2021.

« C’était formidable de voir les chiffres et les niveaux d’intérêt augmenter l’année dernière », a-t-il déclaré. « Je me suis dit: » OK, nous sommes sur quelque chose ici, créons un petit élan. « J’étais vraiment excité, mais ce n’est tout simplement pas le cas. »

Quant à l’avenir de la musique live en général, Porter existe depuis assez longtemps pour savoir que ce ne sera peut-être pas le même bientôt, voire jamais.

« Il ne faut pas un génie pour comprendre que nous devons faire quelque chose de différent », a-t-il déclaré. « Qu’est-ce que c’est, je ne sais pas. »

Les Rationales se produisent au festival 2019

Il se sent réconforté quand il voit des lieux s’adapter, comme le Tupelo Music Hall à Derry, NH, qui s’est transformé en une expérience de concert en plein air avec chauffeur pour le moment, mais il se rend compte que ce n’est pas une option pour de nombreux lieux, y compris ceux impliqués dans la ville et la ville.

Il livre également des numéros pour ONCE Ballroom à Somerville, qui, selon lui, augmente ses performances virales, car la prudence reste le mot clé.

Mais plus la pandémie se prolongera, plus les lieux et les musiciens seront durement touchés, en particulier les jeunes artistes qui travaillent «en bouche».

Magen Tracy & the Missed Connections se produisent au festival 2019.

Donc pour l’instant, Porter a fixé son objectif sur octobre 2021. Il reste «enfermé à Seattle», sa résidence principale, bien qu’il visite toujours la maison familiale dans la section Belvidere de Lowell lorsque cela est possible. Bien sûr, ce foyer de musique (Seattle, pas Belvidere) a été l’une des premières régions du pays à être secouée par le coronavirus, mais il a déclaré que «les choses se sont adoucies un peu ici».

« C’est une période historique que nous traversons et nous devons prendre des décisions difficiles », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas censé durer éternellement. Il y a une lumière au bout du tunnel.

« Pourtant, personne ne sera vraiment à l’aise pour assister à des spectacles pendant un certain temps. »

Et c’est juste triste.

