Le soleil est dans une phase moins active appelée minimum solaire

Bergasol Sublim Coffret Huile Solaire Satinée SPF6 125ml + Lait Après-Soleil 100ml offert

Bergasol Huile Solaire sèche, légère et non-grasse, est immédiatement absorbée par la peau et laisse un parfum agréable. Les accélérateurs de bronzage aident à activer votre capacité naturelle de bronzage et à obtenir un bronzage radieux et naturel. Ce soin solaire contient de la vitamine E qui contribue à