Le SNP promet des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits toute l’année pour tous les enfants du primaire

Le SNP a promis de fournir des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits à tous les enfants des écoles primaires d’Écosse toute l’année s’ils sont réélus en mai prochain Le secrétaire à l’Éducation écossais John Swinney a pris l’engagement en prévenant que l’Écosse était confrontée à un «tsunami de pauvreté infantile» si le chancelier britannique Rishi Sunak impose une «deuxième vague d’austérité». Le bulletin d’information de l’i politique a coupé le bruit Pour aider à lutter contre cela, M. Swinney a promis des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits pour chaque élève de l’école primaire en Écosse. La politique serait mise en œuvre à partir d’août 2022, faisant de l’Écosse le M. Swinney a déclaré: «Tout comme nous avons prolongé les repas gratuits pendant les vacances de cette année et l’année prochaine, si nous sommes réélus, nous prolongerons les repas scolaires gratuits pendant toutes les vacances scolaires.» L’engagement est venu comme il a déclaré à la conférence du SNP que le gouvernement britannique avait «ignoré» l’Écosse pendant la crise des coronavirus, rejetant les demandes des ministres écossais pour l’extension du programme de congés. M. Swinney, également vice-premier ministre écossais, a déclaré que la pandémie de coronavirus nous avait «montré à quel point la sécurité financière de certaines familles est limitée», a déclaré M. Swinney, également vice-premier ministre écossais, «lorsque les problèmes économiques de Covid ont frappé le sud de l’Angleterre». sur le sort des «familles qui n’ont pas droit à de nombreux avantages, des familles au travail», affirmant qu ‘«elles sont déjà pressées et l’austérité des conservateurs les frappera plus durement». Alors qu’il a déclaré que le gouvernement écossais avait agi – citant l’introduction de la £ de l’année prochaine 10 par semaine Paiement pour enfants écossais aux familles les plus pauvres – il a également déclaré qu’il fallait faire plus. John Swinney a pris l’engagement lors de la conférence virtuelle du SNP (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) Il a déclaré à la conférence que s’il était réélu en mai, le SNP ferait des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits à la disposition de «tous les élèves du primaire», – en soulignant que cela s’appliquerait à «toutes les classes, toute l’année». M. Swinney a déclaré: «C’est la prochaine étape de notre bataille pour empêcher les conservateurs de forcer plus et plus de ki ds dans la pauvreté. »Alors que les enfants reçoivent déjà des repas scolaires gratuits de P1 à P3, il a déclaré:« Nous ne laisserons pas un enfant à la merci d’un chancelier conservateur simplement parce qu’il est en P4, P5, P6 ou P7. en mai prochain, à partir de 2022, nous allons étendre les déjeuners scolaires universels gratuits à tous les élèves du primaire, P1 à P7. »Il a poursuivi:« Nous voulons que chaque enfant ait toutes les chances d’apprendre chaque minute de chaque journée scolaire, à partir du moment où il arrive. en classe. «Un enfant qui arrive à l’école affamé ne peut pas apprendre aussi bien qu’il le devrait. Ainsi, nous allons également étendre la fourniture gratuite d’un petit-déjeuner sain à tous les élèves du primaire. «Petit-déjeuner et déjeuner pour chaque élève chaque jour d’école. Mais une autre leçon de 2020 est que la durée du trimestre ne suffit pas. La faim ne prend pas de vacances et nous ne pouvons donc pas non plus. « Tout comme nous avons prolongé les repas gratuits pendant les vacances cette année et l’année prochaine, si nous sommes réélus, nous prolongerons les repas scolaires gratuits pendant toutes les vacances scolaires. » Des repas scolaires gratuits Le footballeur Marcus Rashford poursuit ses efforts pour faire pression sur le gouvernement britannique pour étendre la fourniture de repas gratuits au sud de la frontière.M. Swinney a poursuivi en disant aux partisans du SNP que la pandémie de coronavirus avait provoqué un «changement sismique dans la psyché de l’Écosse» – selon des personnes Désormais, il se tournait régulièrement vers le premier ministre plutôt que vers Westminster pour le leadership. Il a félicité Nicola Sturgeon, la décrivant comme ayant «mis à nu son âme presque tous les jours… alors qu’elle partageait les décisions angoissantes que le gouvernement a dû prendre au cours des huit derniers mois» .Marcus Rashford a déclenché un débat en Angleterre après avoir forcé le gouvernement britannique à offrir des repas scolaires gratuits pendant les vacances (Photo: PA) Il a ajouté: «Nous n’avons pas pris toutes les bonnes décisions, mais les Ecossais ont vu n qui place leurs intérêts – parfois leur sécurité même – au cœur de la prise de décision. »M. Swinney a déclaré qu’une« leçon de Covid »était« non seulement que vous pouvez faire confiance au SNP, mais que l’Écosse peut se faire confiance ». personnes: «Nous pouvons avoir confiance en nous en tant que nation, aussi capable, talentueuse et prête à affronter les défis de la vie que n’importe quel autre pays.» Alors que cette pandémie se poursuit, le peuple écossais a vu la vérité de cet argument au fil des jours. «Nous avons toujours dit que la solution aux problèmes de l’Écosse ne résidait pas à Londres. Cela n’a jamais été aussi évident qu’en 2020. «Au moment de la crise, les yeux de notre nation ne se sont pas tournés vers Westminster. Les gens ne se tournaient pas vers le premier ministre. C’était le gouvernement ici en Écosse et notre premier ministre. »M. Swinney a ajouté:« Il est profondément révélateur que même les personnes qui n’ont pas encore été convaincues par les mérites de l’indépendance ne se sont pas tournées vers Londres, Westminster ou Boris Johnson. c’était le plus important, nous nous tournions tous vers le leader écossais, notre propre gouvernement et notre propre Parlement. »Reportage supplémentaire de Press Association.