Le smartphone phare 5G le plus abordable débarque aux États-Unis le 22 juin

Ce n’est probablement qu’une coïncidence si Qualcomm a révélé son tout nouveau chipset Snapdragon 690 qui apportera la 5G aux masses, le jour même où nous avons appris que le smartphone phare 5G le plus abordable arrive aux États-Unis la semaine prochaine.Pas beaucoup ont probablement entendu parler de Nubia, une société indépendante qui a commencé comme une filiale à part entière de ZTE en 2012. Pourtant, la Nubie vend certains des smartphones phares Android les moins chers aux États-Unis. le Red Magic Mars et Le Z20 fait partie des produits les plus récents commercialisés par Nubia aux États-Unis.

La prochaine étape pour la Nubie est d’amener le RedMagic compatible 5G aux États-Unis. La société chinoise a confirmé récemment que le produit phare sera disponible à l’achat en Amérique du Nord à partir du 22 juin pour seulement 600 $.

le RedMagic 5G est également commercialisé en tant que téléphone de jeu car il dispose d’un incroyable écran de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi que des boutons de déclenchement d’épaule et d’un refroidissement liquide actif. En outre, le produit phare à venir comprend un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une énorme batterie de 4500 mAh (chargement USB-C de 55 W) et une triple caméra arrière avec des capteurs 64MP + 8MP + 2MP.

Sans oublier qu’il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 865, couplé à pas moins de 12 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Nubia RedMagic 5G exécute le système d’exploitation propriétaire de Nubia basé sur Android 10.

Si vous cherchez un smartphone 5G moins cher et trouvez le RedMagic 5G adapté, vous devrez vérifier Nubia boutique en ligne le 22 juin.