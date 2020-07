Le SKN St.Pölten signe l’attaquant Dor Hugi

ROBOTIME Robot dino T-REX Attaquant Radiocommandé - Dès 12 ans

Dinosaure Tyranosaure Rex radiocommandé en bois. Fonctionne avec détecteur de bruit permettant de le rugir et mordre. 85 pièces prédécoupées et numérotées. Dimension : H. 35,5 cm x L. 15 x l 12 cm Peut être peint ou laisser brut. Fonctionne avec 3 piles AAA LR03 non fournies Livré avec une notice de montage