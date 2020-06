Le site des procédures de sécurité Fandango COVID-19 est désormais disponible – / Film

Les salles de cinéma sont sur le point de rouvrir le mois prochain (que cela nous plaise ou non), mais les choses ne peuvent pas tout simplement revenir à la normale. À travers le pays, différents théâtres mettent en place différentes procédures de sécurité pour donner aux cinéphiles la tranquillité d’esprit à l’ère du coronavirus. Pour aider les gens à comprendre quelles sont ces mesures de sécurité, Fandango lance «un programme multidimensionnel pour aider les cinéphiles à retourner au cinéma avec confiance et tranquillité d’esprit».

Si vous vous rendez sur ce site (ou utilisez les applications mobiles Fandango), vous pourrez consulter les différentes directives en place dans les théâtres à travers le pays (note: certains théâtres n’ont pas encore annoncé de directives, donc le la liste est incomplète). Fandango espère que ce sera un «guichet unique pour les politiques de sécurité fournies par plus d’une centaine de chaînes de théâtre, un filtre de recherche spécial pour trouver les théâtres rouverts par emplacement, des vidéos pédagogiques et plus».

En utilisant le guide, les cinéphiles peuvent trouver des informations sur l’occupation de l’auditorium et les sièges sociaux à distance, les politiques de masque et d’équipement de protection, les mesures de nettoyage améliorées, les services de concession spéciaux, et plus encore. Fandango « prévoit également de mobiliser bon nombre de ses autres propriétés numériques, notamment Rotten Tomatoes, Movieclips sur YouTube, et ses vastes réseaux sociaux et plateformes de marketing de performance pour aider les cinéphiles à obtenir les ressources et les informations dont ils ont besoin. » Fandango offrira également la possibilité de rembourser et d’échanger les achats de billets jusqu’à l’heure de spectacle affichée, ainsi que des remboursements d’auto-traitement en tant qu’utilisateur invité sans aucun compte requis.

Dans un communiqué, le président du Fandango, Paul Yanover, a déclaré: «Chez Fandango, notre mission a toujours été de servir les fans avec leurs besoins de divertissement, et nous avons hâte d’aider les fans à retrouver le grand écran en toute sécurité et au bon moment. C’est un déploiement compliqué, avec différents états, villes et comtés ouvrant leurs sites en différentes phases. Nous espérons que Fandango servira de ressource unique et utile aux fans pour trouver toutes les informations et les services dont ils ont besoin pour un retour confortable dans leurs cinémas locaux.

Source: Fandango Twitter

Melissa Heller, vice-présidente de la billetterie nationale de Fandango, a ajouté: «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis en exposition pour aider à récupérer leur billetterie en ligne et à ramener les cinéphiles dans des sièges en toute tranquillité. En plus de nos nouvelles fonctionnalités, la billetterie mobile de Fandango sera un avantage supplémentaire, aidant les cinéphiles et les employés de cinéma à réduire le nombre de points de contact au box-office et dans tout le théâtre. »

Tout cela montre clairement que, oui, les salles de cinéma vont vraiment essayer de rouvrir le mois prochain. Et autant que je voudrais revenir au cinéma, je reste sceptique à propos de cette idée, car il semble que nous parvenions à un désastre potentiel en nous précipitant dans les choses. J'espère que je me trompe.