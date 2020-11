Le Shakhtar Donetsk contre le Borussia Mönchengladbach aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Après de bonnes performances, mais seulement deux points contre l’Inter Milan et le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach a absolument besoin de trois points lors de la troisième journée de Ligue des champions à Donetsk pour pouvoir continuer à espérer les huitièmes de finale. Ici, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct. Vous pouvez même faire partie du flux en direct sur DAZN!

Cet article sera mis à jour en permanence.

Ligue des champions: Donetsk contre Mönchengladbach aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

Le problème: les poulains n’ont que deux points sur leur compte: à Milan, le Borussia a concédé l’égalisation 2-2 de Romelu Lukaku à la dernière seconde, contre le Real ils ont même perdu une avance de 2-0 qui a duré jusqu’à la 87e minute. aurait. « Peut-être que vous ne devriez même pas penser au fait que nous pourrions avoir six ou quatre points maintenant. Ensuite, ce sera très amer », a déclaré Rose après le match.

Mauvais monde dans le groupe D: Donetsk est en tête du classement avec quatre points et peut déjà faire un grand pas vers une victoire. Les Gladbachers suivent à la deuxième place – devant l’Inter Milan et le Real Madrid!

Les deux équipes s’affrontent pour la première fois. Le Borussia a rencontré une équipe ukrainienne à deux reprises en Coupe d’Europe, mais les deux fois c’était le Dynamo Kiev. Lors de la qualification de la Ligue des champions 2012, le Dynamo l’a emporté de justesse.

Le match est sous la direction de l’arbitre néerlandais Serdar Gözübüyük, qui avait déjà mené le 2: 2 du RB Salzbourg contre le Lokomotiv Moscou lors de la compétition précédente.

Le match à l’Olimpijskyi de Kiev débute à 18h55. Le ministère de la Santé responsable a retiré l’approbation initiale des ventilateurs en raison de la situation actuelle de Corona.

Bienvenue sur le téléscripteur en direct du match de Ligue des champions entre Shakhtar Donetsk et Borussia Mönchengladbach lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Match nul de Gladbach contre le Real Madrid en Ligue des champions: c’est ainsi que le réseau a réagi © imago images / Eibner / twitter 1/15 Le Borussia Mönchengladbach a à peine manqué une victoire contre le grand Real Madrid en Ligue des champions. Les poulains ont fourni beaucoup de choses à raconter. Nous avons recueilli les meilleures réactions du net. 2/15 Benni Zander (commentateur DAZN) 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 Nils Kern (rédacteur en chef de RealTotal) 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 Martin Schneider (éditeur en ligne Süddeutsche Zeitung)

Borussia Mönchengladbach à Donetsk aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Le match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach peut être vu en direct et exclusivement en intégralité sur DAZN. Le service de streaming a obtenu les droits de transmission pour sept des huit matchs chaque jour de match de la phase de groupes.

À 18 h 40, le service de streaming commence par son reportage préliminaire sur le jeu des poulains, avec le modérateur Christoph Stadtler, le commentateur Marco Hagemann et l’expert Ralph Gunesch en action.

Non seulement en Ligue des champions, vous pouvez DAZN Soyez là en direct: De plus, des matchs de la Bundesliga, de la Ligue Europa, de la Liga, de la Serie A, de la Ligue 1 et bien d'autres peuvent être vus en direct.

Alternativement, le match du Borussia à Kiev sera joué dans le cadre du Ciel-Conférence diffusée en plusieurs parties, la chaîne de télévision payante diffuse un match par jour de match au complet et a décidé aujourd’hui du match entre le RB Salzburg et le FC Bayern.

Donetsk contre Mönchengladbach: les alignements probables

Alors que Denis Zakaria est toujours absent en raison d’un manque d’entraînement, l’action du défenseur central Nico Elvedi est toujours au bord du gouffre: « Il y a fondamentalement le feu vert. Avec Nico, chaque heure décide s’il peut jouer contre Donetsk », a déclaré l’entraîneur Marco Rose.

Donetsk: Trubin – Dodo, Bondar, Matviienko, Korniyenko – Stepanenko – Tete, Marcos Antonio, Marlos, Solomon – Junior Moraes

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Thuram – Plea

Ligue des champions: un aperçu des matchs de mardi

Le Lokomotiv Moscou et l’Atletico Madrid se rencontrent dans un match parallèle. Plus tard dans la soirée, le champion en titre du Bayern Munich est défié au RB Salzburg et veut remporter la troisième victoire du troisième match de la CL.