Le septième joueur de cricket pakistanais est testé positif au COVID-19

L’équipe de cricket pakistanaise a été frappée d’un autre coup, avec un septième joueur testé positif au COVID-19 en Nouvelle-Zélande.

Six joueurs ont été testés positifs mardi lorsque l’équipe de tournée est arrivée en Nouvelle-Zélande pour commencer sa période d’isolement de 14 jours.

Les règles néo-zélandaises voient ceux qui sont testés isolément le troisième et le 12e jour de la période d’isolement, et c’est un test du troisième jour des joueurs et des officiels que le septième joueur a été testé positif.

Le résultat a été révélé par le ministère néo-zélandais de la Santé dans sa mise à jour quotidienne du COVID-19.

Cricket du Pakistan (Getty)

« Un membre supplémentaire de l’équipe de cricket pakistanaise a été testé aujourd’hui positif lors de tests de routine », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

« Le reste des résultats des tests sur écouvillon du troisième jour de l’équipe – à l’exception des six qui ont déjà retourné un résultat positif – sont négatifs. »

Le septième test positif intervient après que l’équipe de tournée pakistanaise a été critiquée pour ne pas avoir obéi à des réglementations strictes en matière de quarantaine au cours de leur premier jour d’isolement. L’équipe a reçu un «dernier avertissement» vendredi.

Une épidémie généralisée de coronavirus au sein de l’équipe pakistanaise pourrait potentiellement mettre en péril l’intégralité de la tournée en Nouvelle-Zélande, le premier T20 étant prévu le 18 décembre.