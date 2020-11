Le sénateur GOP Steve Daines remporte la réélection dans le Montana, AP Projects

Le sénateur républicain Steve Daines a vaincu le gouverneur démocrate Steve Bullock dans la course du Montana au Sénat américain, les projets AP. Pourquoi cela compte: c’est une perte majeure pour les démocrates dans leurs efforts pour faire basculer le Sénat au bleu. Les sondages ont toujours montré que Bullock et Daines étaient au coude à coude, le rapport politique de Cook évaluant la course comme un tirage au sort.- Missoula Current.Bullock est un démocrate modéré dont la candidature à l’investiture présidentielle de son parti a échoué au début de ce cycle. Le gouverneur a été élu en 2012 et atteint la limite de son mandat cette année. Cependant, Daines est un vote républicain régulier qui se range toujours du côté du président Trump. Il a été élu pour la première fois au Sénat en 2014.Data: AP; Graphique: Naema Ahmed, Andrew Witherspoon, Danielle Alberti / Axios

