Le sénateur GOP Steve Daines remporte la réélection dans le Montana, AP Projects

La Modeuse Robe vieux rose en tulle avec broderie dentelle à nouer dans le dos

Robe de soirée en tulle avec broderie dentelle sur le devant. Modèle sans manches et encolure ronde. Dotée de smocks dans le dos et de liens en tulle à nouer, pour un effet plus cintré. Haut avec une partie transparente et doté d'une doublure blanche satinée.Coques pour le maintien poitrine et l'effet col