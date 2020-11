Le Seigneur des Anneaux: Gollum – So nutzt man den Create Button

Jusqu’à présent, les gens ont parlé presque exclusivement du SSD, du contrôleur DualSense et de l’audio 3D sur la PS5. Le nouveau bouton Créer a été peu mentionné jusqu’à présent.

Avec le lancement de la PS5 ce jeudi, les utilisateurs peuvent accéder directement au nouveau Partager Factory Studio commencer, qui sera disponible en tant qu’application gratuite. Daedelic a maintenant commenté l’utilisation du bouton Créer, actuellement à Le Seigneur des anneaux: Gollum fonctionne pour PS5.

Selon Jonas Hüsges, directeur de la publication, le bouton Créer améliore l’ensemble du jeu et de l’expérience, en particulier en interaction avec la communauté.

Dans le nouveau numéro d’OPM Magazine, Hüsges déclare:

«La bonne nouvelle est que Sony améliore à nouveau le jeu avec le nouveau bouton Créer sur le contrôleur DualSense. Gollum utilisera pleinement toutes les fonctions au niveau du système pour enregistrer instantanément les expériences des joueurs et les partager dans le monde entier. «

Outre le bouton Créer, les avantages du SSD, les temps de chargement rapides, le retour haptique et l’audio 3D sont à nouveau mentionnés, qui, ensemble, promettent une expérience immersive et nouvelle. Les propriétés physiques seront mieux transférées au joueur lorsqu’il interagit avec des objets, les mondes seront explorés de manière plus transparente et la Terre du Milieu sera encore plus imaginative grâce au lancer de rayons. Enfin, on espère que l’audio 3D vous permettra d’approfondir encore davantage la narration et que les joueurs établiront une connexion encore plus étroite avec le personnage, en l’occurrence Gollum.

Le Seigneur des anneaux: Gollum devrait apparaître en 2021.