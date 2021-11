Le Seigneur des Anneaux : Dans quel ordre regarder les films avant la sortie de la série Amazon ?

Au cours de la dernière décennie, les productions cinématographiques ont pris l’un des plus grands virages de l’histoire de l’industrie du divertissement avec la prolifération de ce que l’on appelle les sagas, qui sont devenues de véritables joyaux artistiques dignes d’être collectionnés. L’un d’eux, Le Seigneur des Anneaux et sa série tant attendue.

Sortie pour la première fois en 2001, la saga du Seigneur des anneaux du réalisateur Peter Jackson a débuté par une trilogie qui est devenue l’une des adaptations les plus réussies d’une œuvre écrite. Basé sur les célèbres romans de J.R.R. Tolkien, ce blockbuster d’un milliard de dollars a été le premier à utiliser la technologie de la capture de mouvement pour créer l’un de ses personnages les plus emblématiques, Gollum, joué par Andy Serkis.

Les fans du Seigneur des Anneaux devront attendre patiemment la première de la série

Par la suite, la trilogie suivante du Hobbit, une autre adaptation des romans de J. R. R. Tolkien également produite par le Néo-Zélandais Peter Jackson et lancée en 2012, fera la une des journaux. Aujourd’hui, l’annonce excitante du lancement d’une série millionnaire également intitulée Le Seigneur des Anneaux s’est un peu refroidie après avoir révélé qu’elle sera visible en septembre 2022 via la plateforme Amazon Prime Video.

La théorie logique qui explique pourquoi la plateforme a annoncé la date de sortie si longtemps à l’avance est que l’investissement dans sa réalisation est si important et sa mise en scène si impressionnante que le serveur de streaming a l’objectif ambitieux de battre tous les records connus en termes de vues et d’abonnements.

Avec un investissement estimé à environ 465 millions de dollars pour la seule première saison, ce revival du Seigneur des Anneaux emmènera les fans des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, à une époque où les légendes étaient faites. La série a été développée par JD Payne et Patrick McKay, qui sont également les showrunners.

Le Seigneur des Anneaux sortira en septembre 2022

La série se déroulera au deuxième âge de l’histoire de la Terre du Milieu, à une époque où de grandes puissances se sont forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l’épreuve, où l’espoir ne tenait qu’à un fil et où les plus grands méchants des livres de Tolkien menaçaient de couvrir le monde entier de ténèbres.

Si les fans des livres et les inconditionnels des films connaissent bien l’histoire, un grand nombre d’entre eux n’ont pas vu les sagas dans le bon ordre. Ils seraient donc bien avisés de profiter du temps d’avance et de le faire avant le début de la série. La plupart des personnages plus âgés du Seigneur des Anneaux et du Hobbit y sont encore jeunes, notamment Elrond et Galadriel. L’ancêtre d’Aragorn, Elendil (Viggo Mortensen), n’est même pas né avant quelques milliers d’années après le Second Âge. Cela devrait vous donner une idée de l’ampleur de ce spectacle.

Si nous voulons voir les films dans l’ordre établi par l’auteur des livres, nous devrions commencer par la trilogie préquelle du Hobbit :

Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012),

Le Hobbit : la Désolation de Smaug (2013)

et Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014), pour apprendre comment l’anneau est arrivé dans le Comté et a changé la vie de Bilbo pour toujours, rencontrant Gollum et aussi le dragon Smaug pour la première fois.

Ensuite, il sera temps d’apprendre le récit de la scène du Seigneur des Anneaux :

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau (2001),

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (2002)

et Le Seigneur des Anneaux : Le retour du roi (2003).

En ce qui concerne la nouvelle série, il n’y aura pas, pour l’essentiel, de liens directs avec les six films qui sont déjà sortis. Cependant, la série devrait avoir la même continuité que les films dans le passé. En raison d’un certain nombre de restrictions liées aux droits d’auteur, la série ne peut pas explorer les événements réels du Hobbit et du Seigneur des anneaux. Par conséquent, nous ne verrons en aucun cas une relecture des films, mais nous obtiendrons des informations de fond sur ces événements.

Rendez-vous donc pris pour septembre 2022 sur Amazon Prime Video pour découvrir la série événement Le Seigneur des Anneaux.