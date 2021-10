Le Seigneur des Anneaux : Comment Gandalf pourrait apparaître dans la nouvelle série Amazon ?

La première image du Seigneur des Anneaux d’Amazon suggère que Gandalf pourrait techniquement apparaître, mais nous n’avons pas encore beaucoup de révélations à ce sujet.

La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon ouvre la voie à une possible apparition de Gandalf, mais pas de Ian McKellen. Du fidèle Samsagaz Gamyi interprété par Sean Astin au sinistre Saroumane de Christopher Lee dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, il regorge de performances intemporelles. Le plus remarquable de tous est Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, le magicien qui aide Frodon et la Communauté dans leur périlleux voyage. McKellen est revenu pour jouer dans la trilogie du Hobbit de Jackson (d’après le roman original de JRR Tolkien), mais son avenir en tant que Gandalf reste incertain.

Un premier aperçu de la série Amazon

Le projet à gros budget de la série Le Seigneur des Anneaux était initialement annoncé comme devant se dérouler au Second Âge de Tolkien. Amazon a promis à plusieurs reprises des visages familiers que les fans connaissent et aiment, mais en dehors d’Elrond, Galadriel et Sauron, les choix sont limités, et la plupart des personnages du Hobbit et du Seigneur des Anneaux n’ont pas encore vu le jour. Mais Gandalf est un cas assez curieux.

Il existe certainement dans la chronologie de la série télévisée, mais il n’arrive en Terre du Milieu que 1000 ans après le Troisième Âge. Ainsi, la présence de Gandalf dans la série Amazon semblait très improbable, malgré la pression de Ian McKellen pour qu’il enfile à nouveau le bâton et le chapeau pointu.

La première image officielle d’Amazon change radicalement les chances de voir Gandalf apparaître dans la série télévisée Le Seigneur des Anneaux. Si c’est une bonne nouvelle pour les fans de l’énigmatique magicien fumeur de pipe, les choses semblent moins prometteuses pour ceux qui espéraient un retour de Ian McKellen.

Le 2 septembre 2022, une nouvelle aventure commence. pic.twitter.com/uc92woy4MH — Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 2, 2021

Comment Gandalf pourrait faire son retour ?

Le premier aperçu d’Amazon a surpris tout le monde en révélant les arbres jumeaux Laurelin et Telperion, confirmant que la nouvelle série du Seigneur des Anneaux comprendrait des scènes se déroulant à Valinor au cours du Premier Âge. Avant d’être envoyé pour aider à combattre Sauron en Terre du Milieu, Gandalf vivait en tant qu’esprit angélique de Maia dans les Terres Immortelles, où il se mêlait parfois, sans être vu, aux Elfes.

Connu sous le nom d’Olórin à cette époque, toute séquence de Valinor dans la série télévisée d’Amazon sur le Seigneur des Anneaux pourrait très bien inclure la forme originale “Olórin” de Gandalf. Il n’y a presque pas d’histoires de Tolkien liées à Olórin sur lesquelles s’appuyer, mais au moins nous savons que le personnage a fréquenté Valinor à cette même période.