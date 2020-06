Le seigneur des anneaux, acteur du cinquième élément Ian Holm décède, 88 ans

Célèbre acteur britannique de théâtre et de cinéma Ian Holm est décédé à l’âge de 88 ans des suites de la maladie de Parkinson. Dans une déclaration publiée à Le gardien Vendredi, l’agent de l’acteur a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que l’acteur Sir Ian Holm CBE est décédé ce matin à l’âge de 88 ans. Il est décédé paisiblement à l’hôpital, avec sa famille et son soignant. Charmant, gentil et férocement talentueux, il nous manquera énormément. «

L’acteur récompensé par un BAFTA et récompensé par un Academy Award a commencé sa carrière en développant son art sur scène, connu pour son travail d’acteur shakespearien engagé dans les deux interprétations créatives du travail du barde. Mais la polyvalence de Holm lui a permis de passer de façon transparente à des œuvres classiques comme Le Roi Lear à la production originale de Harold Pinterc’est Le retour (qui ferait son chemin vers Broadway). Mais c’était en 1968 Le rêve d’une nuit d’été quand Holm a commencé à faire la transition vers le cinéma.

Le grand écran a donné à Holm des possibilités encore plus grandes de montrer sa gamme, souvent dans des œuvres indépendantes comme le meilleur film des Oscars. Chariots de feu, La folie du roi George, le secret de Joe Gould, Big Night, et L’au-delà doux. Mais dans le monde de la culture pop geek dans laquelle nous vivons, Holm a laissé une impression indéniable dans de nombreux films. Considérez son tour effrayant dans le sang Ridley Scottc’est Extraterrestre, son prêtre spatial stressé Luc Bessonc’est Le cinquième élémentet son complexe Napoléon littéral Bandits de temps, et nous sommes sûrs qu’un sourire vous vient au visage. Mais ce serait son tour de Bilbo Baggins dans la trilogie du film « Le Seigneur des Anneaux » ainsi que dans les films « Hobbit » Un Voyage Inattendu et La bataille des cinq armées qui lui valent l’adoration de millions de personnes dans le monde.

