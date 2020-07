Le secrétaire aux transports Grant Shapps parmi des milliers de touristes surpris par les nouvelles règles

Le secrétaire aux transports fait face à deux semaines de quarantaine après s’être empêtré dans le changement de règle de son propre gouvernement pendant ses vacances en Espagne.Grant Shapps s’est rendu dans le pays avec sa famille samedi matin, lorsque le «pont aérien» du Royaume-Uni est resté ouvert, mais devrait Le gouvernement a maintenant réimposé son auto-isolement obligatoire de 14 jours pour les Britanniques de retour d’Espagne et de ses îles, avec effet à partir de minuit samedi.Le bulletin d’information a coupé le bruit Un autre ministre du gouvernement, Paul Scully , semble également avoir été pris dans les nouvelles mesures après avoir publié sur Instagram une photo de lui-même en vacances à Playa Dorada, à Lanzarote.Les pères profitent de la plage de Cadix, au sud de l’Espagne, le vendredi 24 juillet (Photo: AP / Emilio Morenatti) Le secrétaire aux affaires étrangères Dominic Raab a déclaré qu’il s’était entretenu avec M. Shapps depuis son arrivée en Espagne et qu’il «reconnaissait que nous devions prendre les mesures». On ne sait pas quand il doit rentrer.Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que M. Shapps continuerait ses vacances comme prévu. En savoir plus Quarantaine en Espagne: les vacanciers sont « choqués » et « dévastés » alors que l’auto-isolement de 14 jours est de retour en force M. Scully, ministre conservateur de Londres, des petites entreprises, des consommateurs et des marchés du travail, a partagé une capture d’écran de la nouvelle exigence de quarantaine sur son histoire Instagram samedi avec la légende «Ça vaut le coup», et un emoji qui fait le tour des yeux. Il a ensuite posté une deuxième image d’un verre, en écrivant: «Il vaut mieux se tourner vers le gin. Je pourrai toujours travailler. Juste pas de shopping ou de course, je suppose #quarantaine. »Les plans de vacances en déroute Les plans des vacanciers ont été sabotés par les nouvelles règles, mises en vigueur avec un préavis de quelques heures seulement. Les travaillistes ont qualifié le changement de «franchement shambolique» tandis que les compagnies aériennes critiquaient le «gros coup» porté à une industrie déjà ravagée par la pandémie.Des personnes portant des masques faciaux marchent le long de la plage de La Misericordia à Malaga Le plus grand voyagiste, a supprimé dimanche tous ses vols au départ de l’Espagne et des îles Canaries, tandis qu’easyJet et British Airways ont critiqué la décision mais ont déclaré que les départs prévus se poursuivraient comme prévu. Des remboursements et des transferts seraient offerts. Le ministère des Affaires étrangères a également mis à jour ses directives de voyage pour mettre en garde «contre tout voyage, sauf essentiel, en Espagne continentale». En savoir plus Les vols de Tui vers l’Espagne ont été annulés alors que les compagnies aériennes critiquent le calendrier de l’annonce de la mise en quarantaine L’Espagne a signalé plus de 900 nouvelles infections quotidiennes au cours des deux derniers jours et a enregistré plus de 28000 décès au total pendant la crise. excuses »pour le déménagement et qu’il y avait un« élément de responsabilité personnelle »impliqué dans l’auto-isolement. Les voyageurs peuvent être condamnés à une amende allant jusqu’à 1000 £ s’ils refusent de se conformer. « La raison pour laquelle cela a été pris dans un délai raisonnablement court était le pic en Espagne auquel nous avons répondu … c’était donc la réponse en temps réel, les données que nous avions venir d’Espagne (signifiait) que nous devions répondre très rapidement », a-t-il déclaré.

