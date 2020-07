Le Season Pass Watch Dogs Legion comprend une copie gratuite du premier jeu

Après avoir assemblé Assassin’s Creed III Remastered avec le pass de saison pour Assassin’s Creed Odyssey et fait la même chose avec une version gratuite de Far Cry 3: Classic Edition lorsque vous avez acheté Far Cry 5, Ubisoft est prêt à poursuivre cette initiative avec Watch Dogs Legion. Si vous achetez l’abonnement saisonnier du jeu, qui est fourni avec l’édition Gold et l’édition Ultimate, vous aurez accès gratuitement aux Watch Dogs originaux.

Ce sera une version numérique de Watch Dogs: Complete Edition qui regroupe le jeu de base et tous ses DLC. Cela inclut l’extension Bad Blood. Vous obtiendrez bien plus que cela avec le pass de saison Watch Dogs Legion. Il y aura un pack d’extension basé sur l’histoire, quatre héros uniques, des missions Dedsec supplémentaires et un skin de voiture Dedsec. Assez cool, non? Étant donné la structure de prix de ces versions plus chères, cela fonctionnera probablement pour être une assez bonne affaire. De plus, nous supposons que tout ce contenu sera transféré à la version PlayStation 5 gratuitement.

Êtes-vous intéressé par une copie gratuite des chiens de garde originaux pour acheter l’édition Gold? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.