Le satellite décolle pour tester des vitesses de données 6G qui sont 100 fois plus rapides que la 5G

Aux États-Unis et dans le monde, nous avons à peine effleuré la surface en ce qui concerne la 5G. La prochaine génération de connectivité sans fil aidera à terme à créer de nouvelles industries grâce à ses vitesses de données plus rapides et à sa faible latence, contribuant à améliorer la qualité de vie. Mais nous ne sommes même pas encore près de profiter des avantages de la 5G aux États-Unis.Bien que les trois principaux opérateurs américains proposent la 5G à l’échelle nationale, ils utilisent des signaux à bande basse pour ce faire. Bien que ces signaux parcourent de longues distances, les vitesses de données dépassent à peine les vitesses LTE. Ce n’est que lorsque vous commencez à atteindre les signaux mmWave à moyenne et haute bande que les vitesses commencent à augmenter. Donc, si vous regardez la distribution éventuelle de la 5G haute vitesse, nous sommes très tôt dans le jeu.

La Chine commence à tester la 6G avec le lancement d’un nouveau satellite



La course à des vitesses sans fil plus rapides ne consiste pas seulement à télécharger Le gambit de la reine en quelques secondes sur votre téléphone au lieu de quelques minutes. Cela améliorera également la sécurité et le bien-être économique d’un pays. Et c’est pourquoi certains responsables américains ne sont pas heureux d’apprendre que la Chine fait les premiers pas vers le développement et la création d’un réseau sans fil 6G. Selon le NY Post, un satellite nommé « Star Era-12 » a été tranquillement tourné dans l’espace, seul endroit où ses super hautes fréquences peuvent être testées. Thyagarajan Nandagopal de la National Science Foundation (NSF) a déclaré à la Publier que les bandes hautes déployées par le satellite se perdent facilement dans les airs. Nandagopal a également déclaré qu’il estimait que le satellite pouvait atteindre des vitesses de téléchargement allant de 100 à 500 Gbps. Pour les naïfs du mobile, cette portée est plus de 100 fois plus rapide que la 5G qui elle-même est jusqu’à 100 fois plus rapide que la 4G; en d’autres termes, la connectivité 6G sera mauvaise rapidement.

Le professeur Tommaso Melodia, qui dirige l’Institut pour l’Internet des objets sans fil de la Northeastern University, affirme que la 6G permettra à un téléphone de télécharger une version haute résolution d’un film en seulement 8 secondes et 1500 photos haute définition en moins d’une minute. La 6G, note-t-il, améliorera également les soins de santé car elle permettra à un chirurgien basé à New York de contrôler un robot effectuant une opération sur un patient allongé sur une table de salle d’opération en Californie. Melodia dit que les États-Unis ne sont pas trop tard pour rejoindre la course 6G et Nandagopal de la NSF dit que le gouvernement américain ne devrait pas se tordre la main sur l’avance apparente de la Chine en 6G. Pourtant, le professeur Melodia craint que les États-Unis aient été distraits par d’autres technologies et ne devraient pas perdre leur concentration sur les communications. Il dit: «J’ai l’impression honnête que nous nous sommes enthousiasmés par d’autres choses comme l’intelligence artificielle et les avancées logicielles comme le Cloud. Nous avons pris le sans fil comme une évidence et nous nous rendons maintenant compte, à cause de la pandémie, que toute notre économie dépend de la recherche sur les communications. Nous pouvons ‘ t le prendre pour acquis – la Chine ne l’a pas fait. «

La Chine a pris la tête de la 5G et cherche à répéter cette tâche avec la 6G, selon l’expert des affaires mondiales de NYU Pano Yannakogeorgos. Bien que la Chine n’ait pas encore été nommée vainqueur de la 6G, elle pourrait suivre le même plan de match que celui utilisé pour la 5G. Il souligne que la Chine a établi une feuille de route sur cinq ans pour développer la 5G et l’a suivie, ce qui a permis au pays de devenir ce qu’il appelle le «roi» de la 5G. Yannakogeorgos compare le leadership des télécommunications chinoises au leadership du Royaume-Uni dans les communications télégraphiques au XIXe siècle. Il a également dit au Publier que « Celui ou celle qui contrôle le réseau contrôle le monde. »

ICYMI: la Chine a lancé le premier satellite 6G au monde en orbite, pour tester la technologie qui pourrait être plus de 100 fois plus rapide que la 5G, selon CGTN, le média d’État chinois pic.twitter.com/l2FMSVcKDI – Reuters (@Reuters) 14 novembre 2020 Yannakogeorgos craint que la première avance de la Chine en 6G conduise les États-Unis et l’Europe à créer leurs propres normes 6G. Il se souvient qu’au début de la 3G, des différences dans les normes utilisées dans les États et ailleurs ont empêché les téléphones américains de fonctionner dans d’autres pays et vice versa.

Nous sommes encore dans des années avant d’entendre parler de la connectivité 6G, mais cela ne signifie pas que les États-Unis et d’autres pays ne devraient pas commencer le travail de base pour l’avenir.