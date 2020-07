Le Samsung Galaxy Z Flip 5G déverrouillé est en précommande avant la sortie du 7 août

Le tout premier de Samsung L’événement virtuel Unpacked s’annonce une affaire incroyablement bourrée, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’entreprise a décidé de dévoiler un de ses nouveaux produits un peu tôt. Après tout, le Galaxy Z Flip 5G est loin d’être aussi excitant que les imminents Galaxy Z Fold 2 et Note 20 Ultra ou même les Galaxy Buds Live et la Galaxy Tab S7 + compatible 5G.

Mais si vous êtes tenté d’acheter un combiné pliable et ne vous attendez pas à pouvoir vous le permettre la magnifique suite du Galaxy Fold avec des lunettes minimales et un énorme écran principal de 120 Hz à la remorque, choisir le Z Flip compatible 5G plutôt que son prédécesseur 4G LTE semble être une évidence.

En plus de la mise à niveau évidente de la connectivité, qui vous permet de tirer parti de la technologie 5G basse et moyenne bande d’AT & T, T-Mobile et Sprint, mais pas du réseau ultra large bande incroyablement rapide basé sur mmWave de Verizon, l’effort flippy moderne de deuxième année de Samsung a également un Hot nouveau Snapdragon 865 Plus SoC va pour lui.

Cela vient du chipset Snapdragon 855+ le Z Flip de première génération, qui devrait permettre une amélioration assez significative de la vitesse brute. Cela nous amène probablement à la meilleure chose à propos du Galaxy Z Flip 5G. À savoir, le prix recommandé de 1450 $, qui n’est évidemment pas bas par rapport aux normes classiques des smartphones, dépassant à peine le PDSF de 1380 $ du Z Flip LTE.

En précommande à partir d’aujourd’hui sur le site Web officiel de son fabricant aux États-Unis dans une variante déverrouillée, le Galaxy Z Flip compatible 5G peut également faire l’objet d’une réduction massive avec le bon échange. Un Samsung Galaxy Note 10 ou Note 10+ entièrement fonctionnel, ainsi qu’un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, par exemple, vous aideront à économiser 650 $ sur le prix catalogue susmentionné de le nouvel appareil pliable brillant dans votre choix de travaux de peinture Mystic Bronze ou Mystic Grey.

D’autres téléphones, comme le Galaxy Note 9, S10 et S10 + ou l’iPhone 11, XS et XS Max d’Apple, peuvent réduire le PDSF du Galaxy Z Flip 5G de 550 $, et oui, Samsung vous permettra d’économiser un peu d’argent même si vous échangez dans l’un de ces combinés (ainsi que de nombreux autres) avec un écran fissuré.

Pour le moment, le Z Flip 5G n’est disponible que directement depuis Samsung avant les livraisons réelles « d’ici le 7 août », mais Best Buy, Amazon, AT&T et T-Mobile devraient rejoindre la société assez rapidement pour vendre cette centrale polyvalente et compacte Snapdragon 865+ avec écrans 6,7 et 1,1 pouces, 256 Go de un espace de stockage interne, un nombre de RAM de 8 Go, une capacité de batterie de 3300 mAh, deux caméras orientées vers l’arrière de 12 MP et un seul jeu de tir selfie de 10 MP.