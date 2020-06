Le Samsung Galaxy Z Flip 5G apportera plus de 5G à la table

Des multiples nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung auraient été programmés pour une Annonce en ligne uniquement le 5 août, le Galaxy Z Flip compatible 5G a reçu le moins d’attention de la part des fuyards et des experts de l’industrie au cours des derniers mois.

C’est évidemment parce que tout le monde s’attendait ou supposait simplement que ce « nouveau » combiné ressemblerait énormément à l’original Z Flip, à l’intérieur et à l’extérieur. Plus précisément, le Galaxy Z Flip 5G était largement répandu pour apporter la prise en charge de la prochaine norme d’or en matière de connectivité cellulaire à la table tout en conservant les autres spécifications et fonctionnalités de son précurseur, ainsi que sa conception flexible.

Mais basé sur une référence de pré-version fraîchement découverte, il y a en fait une mise à niveau supplémentaire dans le pipeline. C’est aussi un gros modèle qui alignera essentiellement le Samsung Galaxy Z Flip 5G avec les familles Galaxy S20 et Note 20 dans un département clé. Nous parlons de la puissance de traitement, un domaine où le Z Flip 4G LTE uniquement a fait un peu de compromis, se contentant d’un Snapdragon 855+ SoC pour aider à maintenir le prix relativement bas.

Eh bien, le Z Flip 5G n’est apparemment pas préoccupé par cela, emballant un chipset Snapdragon 865 à la pointe de la technologie nommé « kona ». Cela devrait fournir une amélioration significative de la vitesse brute par rapport à la carte mère « msmnile » de la Z Flip 4G, ainsi qu’aux appareils S10 et Note 10, mais pour ce qu’elle vaut, Samsung ne semble pas planifier une mise à niveau de mémoire similaire.

La variante SM-F707B présentée dans les mouvements Geekbench 5 plus tôt aujourd’hui est livrée avec le même nombre de RAM de 8 Go que le Galaxy Z Flip d’origine, ce qui pourrait permettre au combiné pliable compatible 5G de rester quelque peu abordable, au moins par rapport au Galaxy Fold et Galaxy Fold 2.

Cela étant dit, vous pouvez certainement vous attendre à un prix plus élevé que 1380 $ maintenant, ainsi qu’à approvisionnement limité jusqu’en 2021 après un lancement fin août ou septembre, selon les derniers chuchotements autour du refroidisseur d’eau de la chaîne d’approvisionnement.