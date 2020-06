Le Samsung Galaxy Tab S7 rend son rival digne mais pas révolutionnaire de l’iPad Pro 11

Maintenant que nous connaissons Galaxy Watch 3 et Buds Live seront dévoilé le mois prochain avant un début commercial prévu pour coïncider en grande partie avec l’annonce officielle du duo Note 20, Fold 2 et Z Flip 5G, le calendrier de lancement des Galaxy Tab S7 et S7 + 5G reste la plus grande question sans réponse en ce qui concerne les appareils Samsung imminents.

Plus c’est gros, mieux c’est

Par conséquent, vous ne devriez pas être surpris d’entendre que la Galaxy Tab S7 de 11 pouces sera beaucoup plus haute que son prédécesseur et son rival direct d’Apple, à 253,7 mm. Une augmentation de la largeur est également attendue par rapport à la Tab S6, bien que grâce à sa conception rectangulaire, la Tab S7 soit encore beaucoup plus étroite que l’iPad Pro 11 de forme carrée.

Enfin et surtout, en termes de dimensions, l’épaisseur de l’appareil est inclinée pour passer d’un anorexique pur et simple de 5,7 mm à un 6,3 mm légèrement plus cordial, ce qui confère une crédibilité supplémentaire à la spéculation récente d’un mise à niveau de la capacité de la batterie de 7 040 à 7 760 mAh.

Inutile de souligner que les lunettes d’écran semblent en grande partie inchangées, tandis que la configuration de la caméra orientée vers l’arrière pourrait combiner deux capteurs d’imagerie et un module de flash LED ou un grand total de trois tireurs. Cette dernière théorie est assez peu probable, selon Steve Hemmerstoffer, ce qui signifie que Samsung n’a probablement pas l’intention de contester les prouesses d’imagerie et les astuces de scanner 3D LiDAR soignées de la dernière génération d’iPad Pro.

De nombreuses spécifications clés et le prix officiel sont dans l’air

Mais cela ne signifie certainement pas que vous devez ignorer complètement la Galaxy Tab S7, surtout si Samsung obtient son bon prix. Si l’histoire est une indication, ce mauvais garçon emballera un processeur Snapdragon 865 à la pointe de la technologie, ainsi qu’au moins 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne.

Vous obtiendrez également un stylet S Pen améliorant la productivité et encourageant la créativité inclus en standard dans un prix de détail prévu pour encercler la barre des 650 $ dans une variante Wi-Fi d’entrée de gamme, et à en juger par les rendus d’aujourd’hui, une construction métallique familière, et surprise, surprise, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Ce dernier semble faire un retour quelque peu inattendu après avoir figuré sur la Galaxy Tab S5e. Le Tab S6 a emprunté la voie de la reconnaissance biométrique à l’écran, qui sonne mieux en théorie mais souffre toujours de points de vue de fiabilité et de sécurité.

Bien sûr, la Galaxy Tab S7 + pourrait être différente de son « petit » frère, avec son batterie absolument massive et la prise en charge 5G en option semble sonner à merveille avec un design plus élégant qui se débarrasse complètement des lunettes en faveur d’un look de perforation moderne. Ce n’est guère plus qu’un vœu pieux, souvenez-vous, bien que Samsung ne soit généralement pas le type d’entreprise qui aime laissez Huawei seul à la pointe de l’innovation.