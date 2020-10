Le Samsung Galaxy S21 Ultra est peut-être déjà entré en production

Certains changements majeurs semblent se produire chez Samsung. On dit que l’entreprise va fusionner la série Galaxy S et la série Note sur toute la ligne et il concentrera ses efforts sur le pliable Les téléphones Galaxy Z vont de l’avant. On s’attend généralement à ce que le Galaxy S21 soit livré avec le Stylet S Pen et il semble que le chaebol se précipite pour lancer le prochain produit phare S plus tôt que prévu.

Le dernier tweet de Leaker Roland Quandt fait allusion à la même chose.

La production du Samsung Galaxy S21 Ultra (en partie) semble commencer rn. Devra attendre un peu pour confirmer s’il s’agit d’une production de masse ou simplement d’un échantillonnage pour les appareils PVT / DVT. – Roland Quandt (@rquandt) 30 octobre 2020

Apparemment, la production de pièces détachées du Galaxy S21 Ultra a déjà commencé. On ne sait pas s’il s’agit d’une production de masse ou d’un échantillonnage pour des prototypes.

Selon un précédent rapport, la production de masse de pièces débutera en novembre, un mois et demi plus tôt que d’habitude. Samsung souhaite apparemment sortir le Galaxy S21 plus tôt pour compenser les ventes de Galaxy S20 inférieures aux attentes et combler le vide laissé par Huawei.

Bien que la société chinoise assiégée ait récemment dévoilé le produit phare Série Mate 40, la disponibilité sera probablement limitée. Les téléphones peuvent également ne pas attirer les consommateurs non chinois car ils ne disposent pas d’applications et de services Google.

De retour au Galaxy S21, Samsung pourrait le lancer en janvier et certaines sources affirment même qu’il sera officialisé en Décembre.

Aux États-Unis et en Chine, le téléphone sera probablement alimenté par le Qualcomm Snapdragon 875, et les autres variantes auront le Exynos 2100 sous le capot. Il fonctionnera probablement sous Android 11 avec One UI 3.1 en plus.

Un frais render indique que le modèle spécifié aura cinq caméras au total. Bien qu’un rapport ait affirmé que le téléphone porterait un capteur grand angle 180MP, il est probable qu’il restera avec un appareil photo 108MP. De même, il semble que le téléphone conservera un écran de 120 Hz au lieu d’opter pour un 144Hz un.