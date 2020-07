Le Samsung Galaxy S20 + 5G déverrouillé obtient une nouvelle réduction pour une durée limitée

Vous savez comment le Le Galaxy Note 20 devrait correspondre à la taille de l’écran du Galaxy S20 + tout en ajoutant un S Pen à l’équation et en rétrogradant essentiellement tout le reste, de la résolution d’affichage à la qualité de construction?

Eh bien, si vous ne vous souciez pas beaucoup du stylet intégré de la prochaine (pas si) grande chose de Samsung, vous n’avez pas nécessairement à faire tous ces compromis pour dépenser moins de 1000 $ sur une centrale déverrouillée de 6,7 pouces avec Prise en charge de la 5G et aucune condition. C’est parce que le Galaxy S20 + susmentionné est en vente pendant 24 heures seulement à un rabais de 250 $ dans une configuration de stockage d’entrée de gamme de 128 Go sur Amazon.

Il s’agit de l’une des réductions les plus élevées jamais offertes par un détaillant autorisé tel qu’Amazon pour une variante Galaxy S20 + 5G déverrouillée sans exigences particulières, et oui, vous êtes libre de choisir parmi trois options de couleur disponibles au moment de la rédaction de cet article, y compris Noir cosmique, gris cosmique et bleu nuage.

Ironiquement, la baisse de prix rend le membre de taille plus de la famille S20 moins cher que la version 6,2 pouces « de taille normale », bien que le S20 et Le S20 Ultra 5G peut actuellement être acheté à leur PDSF aux côtés d’un Galaxy Watch Active 2 sans frais supplémentaires.

La montre intelligente de 44 mm uniquement GPS est généralement disponible à 299,99 $ par elle-même, bien que le premier appareil portable compatible Android et iOS de fitness n’ait pas été étranger à offres solo attrayantes ces derniers mois. Il convient également de souligner que le La Galaxy Watch 3 est au coin de la rue, ce qui ne signifie cependant pas nécessairement que la Watch Active 2 deviendra instantanément indésirable.

Remarquez que les S20, S20 + et S20 Ultra sont tous dotés d’écrans plus nets, plus fluides et plus courbes que le prochain Galaxy Note 20, ainsi que de constructions en verre et en métal de qualité supérieure. Leurs spécifications impressionnantes incluent également la puissance de traitement du Snapdragon 865, 12 Go de mémoire, une capacité de batterie allant jusqu’à 5000 mAh et des systèmes de caméra incroyablement sophistiqués et polyvalents.