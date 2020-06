Le Samsung Galaxy A71 5G à prix abordable obtient une date de sortie aux États-Unis et un accord T-Mobile tueur

Samsung a vaguement annoncé la disponibilité imminente aux États-Unis de pas moins de cinq milieu de gamme Galaxy A en avril, et après les A51 et A01 4G LTE uniquement, le temps est enfin venu bienvenue à l’A71 compatible 5G.

Enfin, presque, comme le combiné de 6,7 pouces n’est toujours pas techniquement disponible, mais les ventes officielles débutent chez T-Mobile, Sprint et Samsung.com le vendredi 19 juin. Le Galaxy A71 5G sera ensuite disponible plus tard et en plus. des dates encore non spécifiées via AT&T et Verizon, ainsi que débloquées sur la boutique en ligne officielle de Samsung aux États-Unis et chez des opérateurs « supplémentaires ».

Spécifications, fonctionnalités et prix recommandés

Comme il a été confirmé il y a plus de quelques mois, le très grand et incontestablement bel appareil est au prix de 599,99 $ assez raisonnable avec un écran « Super AMOLED » Infinity-O « bord à bord » Super AMOLED « de 6,7 pouces. Cela signifie essentiellement que le Samsung Galaxy A71 5G est livré avec presque aucun cadre d’écran, pressant un tireur selfie 32MP dans un minuscule trou central et le panneau susmentionné massif dans un corps étonnamment compact.

Ce corps d’apparence premium n’est pas fabriqué à partir de véritable verre premium, mais en ce qui concerne la durabilité à long terme et la résistance relative aux chutes, la combinaison d’un dos en plastique avec un cadre en métal pourrait s’avérer un choix plus judicieux de la part de Samsung.

Revêtu d’une teinte élégante Prism Cube Black, le Galaxy A71 5G contient une batterie lourde de 4500 mAh avec un support de charge ultra-rapide de 25 W, ainsi qu’un nombre de RAM plus que respectable de 6 Go et 128 Go d’espace de stockage interne.

Alors que la version « internationale » du Galaxy A71 5G est livrée avec un processeur Exynos 980 fabriqué par Samsung sous son capot, le modèle américain semble partager le SoC Snapdragon 765G de plus en plus populaire de Qualcomm avec tout, du LG Velvet au Nokia 8.3, non-Plus Motorola Edge, et très probablement, la prochaine OnePlus Z et Google Pixel 5 également. Donc, non, la vitesse brute ne devrait pas être un problème, bien que vous ne cherchiez évidemment pas un véritable produit phare ici.

Cela pourrait être douloureusement clair dans le département des performances d’imagerie, où l’A71 compatible 5G est susceptible de souffrir de la plupart des mêmes lacunes que la 4G LTE uniquement Galaxy A51, améliorant le tireur principal à un nombre de 64MP tout en conservant l’appareil photo ultra-grand-angle 12MP, l’objectif macro 5MP et le capteur de profondeur 5MP.

Bonnes affaires folles disponibles dès le premier jour

En parlant de l’A51, vous voudrez peut-être garder à l’esprit que le 6,5 pouces légèrement plus humble et plus petit devrait toujours arriver dans une variante compatible 5G plus tard cet été au cas où le Galaxy A71 5G ne se sentirait pas assez abordable.

Bien que nous soyons sur le sujet de l’abordabilité extrême, nous devons mentionner que T-Mobile vient de dévoiler son accord introductif sur le Galaxy A71 5G.

C’est vrai, le combiné sera disponible dès le départ avec une remise de 50% avec une nouvelle gamme de services. Vous envisagez des crédits de factures mensuelles totalisant un total de 300 $, ce qui signifie que vous paierez essentiellement 300 dollars pour un smartphone avec faible et Prise en charge de la bande médiane 5G en plus de toutes les autres excellentes spécifications et fonctionnalités détaillées ci-dessus.

Les clients de Sprint sont également pour une bonne surprise, étant en mesure de marquer le Samsung Galaxy A71 équipé de la 5G à 15 $ par mois sur un plan Flex Lease sans acompte requis. Et tu pensais que OnePlus 8 5G était bon marché.

De toute évidence, il n’est pas tout à fait juste de faire cette comparaison avec un moteur Snapdragon 865 absolu, mais le point général est là – c’est une sacrée affaire, et le Galaxy A51 5G sera encore moins cher.