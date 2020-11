Le Samsung Galaxy A51 5G UW peut être le vôtre gratuitement ce Black Friday (aucun échange nécessaire)

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Même si c’est samedi, il y a encore beaucoup de bons Des offres de téléphone Black Friday à choisir si vous avez un budget serré cette saison des vacances, dont certaines semblent avoir débuté avec peu ou pas de fanfare plus tôt dans la journée en prévision du Cyber ​​Monday.

La liste déjà longue de Les offres de Verizon Black Friday 2020, par exemple, ont été étendues pour inclure non pas un mais deux excellents combinés Android de milieu de gamme disponibles gratuitement sans (presque) aucune condition. Nous ne parlons pas d’échange de périphérique obligatoire ni de port d’entrée de numéro, même si vous devez évidemment ouvrir une nouvelle ligne de service pour marquer un Google Pixel 4a ou un Samsung Galaxy A51 5G UW gratuit du plus grand opérateur de réseau mobile du pays.

Comme son nom l’indique, ce dernier téléphone est entièrement compatible avec la vitesse fulgurante de Big Red Réseau 5G Ultra Wideband en plus de pouvoir naturellement exploiter considérablement le transporteur signal 5G « national » plus lent également. Ce n’est pas la seule chose qui distingue le Galaxy A51 5G UW du Pixel 4a limité à la 4G LTE, remarquez, avec Le soldat de 6,5 pouces de milieu de gamme de Samsung embarque également un processeur Snapdragon 765 nettement plus puissant.

Ensuite, il y a l’avantage évident de la taille de l’écran et une limite de capacité de la batterie qui se traduira probablement par un gain d’endurance modeste dans la vie réelle sur une seule charge en tenant compte de l’écran plus grand et de la prise en charge de la 5G. Pendant ce temps, les pas moins de quatre caméras trouvées à l’arrière du Le Galaxy A51 5G UW n’est peut-être pas suffisant pour rivaliser avec les compétences en photographie du seul jeu de tir orienté vers l’arrière de 12 MP sur le Google Pixel 4a.

Pourtant, il s’agit sans aucun doute d’un appareil phénoménal pour obtenir cette saison des fêtes à 0 $ après des crédits de facture mensuels totalisant 550 $ avec l’activation d’une nouvelle ligne sur un «plan illimité éligible» pour une durée vraisemblablement limitée. Mieux encore, Big Red proposera également un abonnement gratuit d’un an à PlayStation Plus et PlayStation Now, ainsi que 50 $ Dollars Verizon si vous ne rencontrez pas de problème pour ouvrir un nouveau compte Verizon Visa Card.