Le Samsung Exynos 1080 5nm sera dévoilé lors d’un événement dédié ce mois-ci

Exynos 1080, Le premier chipset de Samsung basé sur le processus 5 nm sera officiellement dévoilé le 12 novembre, par Ice Universe, un initié de l’industrie.

Nous avons eu une brève introduction à la puce le mois dernier, lorsque le Dr Pan Xuebao de Samsung en a parlé pour la première fois.

L’Exynos 1080 succédera apparemment à l’Exynos 980 qui alimente les téléphones de milieu de gamme comme le Galaxy A71 5G et le Galaxy A51 5G. La puce aura apparemment Le processeur Cortex-A78 d’ARM comme cœur principal et il devrait également comporter le GPU Mali G78, deux améliorations considérables par rapport à l’Exynos 980.

Il a été signalé précédemment que l’Exynos 1080 est destiné à la Chine et cela semble être le cas, étant donné que la puce sera dévoilée à Shanghai, en Chine et que l’événement de dévoilement semble cibler uniquement les consommateurs chinois.

Samsung Exynos1080 sortira à Shanghai, en Chine, le 12 novembre.

Samsung Exynos1080 sortira à Shanghai, en Chine, le 12 novembre.

C'est la première fois que Samsung organise une conférence sur le processeur, ce qui signifie que Samsung a commencé à y prêter attention.

Ice note que c’est la première fois que Samsung organise un événement spécial pour annoncer une puce, preuve supplémentaire que le géant sud-coréen se concentre davantage sur son bras de puce.

Samsung équipe souvent les variantes américaines et chinoises de ses téléphones avec les SoC Snapdragon du fabricant de puces Qualcomm, et d’autres modèles reçoivent les puces Exynos. L’entreprise a reçu de vives critiques cette année pour le écart croissant entre ses puces propriétaires et les SoC Snapdragon.

Cela a apparemment incité le chaebol à apporter des modifications à ses opérations de puce. La société n’utilisera plus ses propres processeurs Mongoose et emploiera à la place les cœurs de processeur ARM pour améliorer les performances. Il va également remplacer les GPU du Mali par des GPU AMD pour de meilleurs graphismes l’année prochaine.

Les fuites de scores de référence suggèrent que l’Exynos 1080 surclassera le chipset phare de Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus, basé sur la technologie de fabrication 7 nm.

Le nouveau SoC alimentera probablement les smartphones de milieu de gamme supérieur.

Samsung pourrait également annoncer une autre puce midtier lors de l’événement

Il semble que Samsung annoncera également un autre chipset lors de l’événement. SamMobile signale qu’un nouveau chipset de milieu de gamme appelé Exynos 981 est apparu sur le Site Web Bluetooth SIG. On ne sait pratiquement rien du SoC non annoncé, sauf qu’il supportera Bluetooth 5.2. Le nom de la puce implique qu’elle se placera entre l’Exynos 980 et l’Exynos 1080.