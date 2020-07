Le salaire que les collaborateurs de «Save me» factureraient

‘Save me’ est sans aucun doute devenu au fil des années le véritable fleuron du grill Telecinco. L’espace triomphe chaque après-midi avec ses éditions Limón, Naranja et Tomate, il est le leader lâche du week-end avec « Saturday deluxe » et à ce jour, il prend également en prime time vendredi avec sa variante culinaire « The Last Supper ». Le secret de ce succès réside sans aucun doute dans ses collaborateurs. et c’est que contrairement à d’autres magacines, dans La Fábrica de la Tele, ils sont les véritables protagonistes de l’espace, ils sont l’épine dorsale du contenu de chaque épisode.

Lydia Lozano dans ‘Save me’

Pour lui il semble logique que ceux-ci soient très bien payés car un grand poids du même tombe sur sa silhouette. Eh bien, en regardant les chiffres que ceux-ci factureraient selon le portail Cotilleo, il est clair que oui, chaque après-midi, ils empochent un bon montant économique pour participer au format quotidien de Telecinco. Comme le mentionne exclusivement ce média, Kiko Hernández, par exemple, facturerait 1 400 euros pour chaque après-midi de travail; ce qui le place comme le collaborateur le mieux payé de tout le campus qui intègre «Save me». Il convient de rappeler que celui qui était un concurrent sur «Big Brother» a également Il est présentateur suppléant et contribue régulièrement à «Saturday Deluxe», de sorte qu’à la fin de l’année, il aurait pu empocher plus de 250 000 euros pour son travail total dans l’espace, selon ledit médium.

Lydia Lozano pour sa part est sans aucun doute un autre des grands protagonistes de l’espace. Chaque après-midi, nous la voyons rire, pleurer, danser et donner des informations, il semble donc logique qu’elle soit également l’une des mieux payées dans l’espace. Eh bien, cela recevrait une somme totale de 950 euros pour la livraison de «Save me» auquel il collabore; un chiffre plus qu’important mais inférieur à celui reçu par Kiko Hernández, par exemple. Comme pour cela, ce montant qu’il facture pour le quotidien devrait ajouter ses parts dans ‘Saturday deluxe’ et maintenant aussi dans ‘The Last Supper’, un format dans lequel il est le protagoniste tous les vendredis, soit en tant que dîner ou en tant que chef concurrent.

Belén Esteban, le deuxième mieux payé

En revanche, il convient de noter le salaire de Mila Ximénez, maintenant en congé de maladie pour le cancer du poumon en cours de traitement. Celui qui est sans aucun doute le collaborateur le plus controversé et le plus acide du programme percevrait 1000 euros chaque après-midi, une somme dans la lignée de ses compagnons. A ce qu’il gagne au programme, il faut ajouter «Saturday deluxe» et ses collaborations hebdomadaires dans le magazine Lecturas. En outre, ces dernières années, il a également mis en sac un montant financier important pour avoir participé à l’émission de téléréalité sur Telecinco et Bulldog TV, «Survivors». Comme cela s’est produit avec Belén Esteban et «Gran Hermano VIP». La princesse du peuple était dans l’espace Zeppelin et participe aujourd’hui plusieurs fois par semaine à «Save me», où elle collectionne 1100 euros par livraison. Il fonctionne également sur ‘Saturday deluxe’ et il facture sur ses réseaux sociaux différentes campagnes d’image qu’il a mises en vedette ces derniers mois.