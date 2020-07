Le salaire de millionnaire qu’Efrén Reyero avait dans Antena 3

Efrén Reyero est devenu le directeur le plus médiatique de ‘Women and Men and vice versa’. Le public de l’émission de rencontres Telecinco a bondi et il n’est donc pas surprenant que la chaîne rivale s’intéresse à lui. Antena 3 a fait une offre d’un million de dollars au garçon pour faire de lui un nouveau collaborateur et co-présentateur vedette de leurs formats, un contrat qu’il n’a pas pu rejeter et a donc fini par signer pour le groupe communication d’y travailler pendant une année entière dans ses différents espaces.

Maintenant, plus de dix ans plus tard, cette Il a donné des détails sur son union contractuelle avec Antena 3 dans une longue interview dans ‘Save me orange’. Dans cet entretien, le garçon a avoué qu’il était convaincu que sa signature était un mouvement de la chaîne « pour voler un personnage qui à l’époque était très important pour Telecinco » mais maintenant il regrette d’avoir accepté d’entrer dans ce jeu et c’est que le succès qu’il a eu à Mediaset n’a pas été reproduit dans la chaîne rivale. « Ils étaient deux publics totalement différents », admet l’ancien footballeur, tandis que les autres collaborateurs lui ont fait comprendre qu’il était logique pour lui de partir depuis L’offre d’Antena 3 était « irrépressible ».

Efrén Reyero dans «Sálvame»

Mais combien Reyero a-t-il facturé? Eh bien, Kiko Hernández a révélé le grand nombre de Antena 3 a offert le garçon pour son transfert: 600 000 euros pour un an. « Mon compte bancaire n’a pas reçu autant d’argent, mais il est vrai que mon contrat était pour cet argent », a expliqué Reyero, confirmant ainsi le chiffre fourni par Hernández. Ce contrat comprenait le fait d’être co-présentateur, collaborateur et également participer à certaines des séries les plus regardées d’Antena 3 comme «Physique ou chimie», quelque chose qui ne s’est finalement pas produit puisque l’extroniste n’a jamais fait partie d’un épisode de fiction télévisée de Boomerang.

La suggestion de Gema López

Gema López a expliqué que lorsque Reyero a atterri sur Antena 3 et que sa première entrevue devait avoir lieu le «DEC», il y avait un ordre de « prendre soin de lui » puisqu’il était le « joli garçon » de la chaîne, mais reconnaît que finalement « nous avons fait l’interview que nous voulions faire ». Mais la collaboratrice ne s’est pas arrêtée là, et elle n’a pas hésité à demander directement au garçon: « Pensez-vous que vous étiez le caprice de quelqu’un d’Antena 3? », auquel il a choisi de répondre également de façon très claire: « Ça pourrait l’être. Appelons ça X. »

Ses adieux froids à Antena 3

Enfin, le garçon voulait également avouer à quel point il avait passé un bon moment dans Antena 3, et il reconnaît même que « Je ne suis pas venu chez un psychologue ou je n’ai pas de dépression parce que mon état mental était très fort. » L’ex-journaliste a déclaré que lorsque le magazine où il travaillait, les relations avec lui ont été annulées par manque de temps ou que sa section sur le plateau a été annulée pour la même raison, il a créé une insécurité personnelle qui l’a sans aucun doute affecté, et beaucoup , lui et sa famille. « Ma mère et ma grand-mère ont eu un moment terrible (…) ce qui s’est passé m’a fait me sentir inférieure », reconnaître. Enfin, il a également expliqué la fin de son union avec Antena 3: « Le contrat se termine et je ne reçois aucun message. »