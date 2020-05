Le sabre laser de Leia a été inspiré par une lampe Art Déco – / Film

L’une des meilleures choses à propos de Guerres des étoiles C’est ainsi qu’il a distillé des dizaines d’inspirations indépendantes dans un monde de science-fiction qui se sentait à la fois familier et différent de tout ce que les gens avaient jamais vu. Chargé de boucler toute la saga Skywalker, Star Wars: The Rise of Skywalker n’avait pas tout à fait la même liberté d’innover que le film original de George Lucas de 1977, mais distiller du matériel de référence dans de nouvelles choses est toujours un élément essentiel du tissu de la franchise.

Exemple: un nouveau concept art a révélé que le sabre laser de Leia de La montée de Skywalker a été inspiré par une lampe art déco. Découvrez l’illustration ci-dessous.

Phil Szostak, directeur artistique de Lucasfilm et auteur de L’art de Star Wars: la montée de Skywalker, n’a pas été en mesure d’inclure de nombreuses révélations de troisième acte dans son livre parce que Lucasfilm ne voulait pas que ces informations fuient avant le début du film. En règle générale, des informations comme celle-ci sont couvertes dans le livre « Art of » du film suivant, mais sans un autre film Skywalker à l’horizon, cette œuvre pourrait ne pas trouver de domicile officiel de si tôt. Mais Szostak a partagé quelques éléments de concept art sur Twitter, et le premier est le plus intéressant.

« [Leia’s lightsaber] rebondi entre moi et les fabricants d’accessoires jusqu’à ce qu’il soit finalisé. La zone de l’émetteur a été inspirée par une lampe Art Déco Walter Von Nessen à laquelle JJ avait fait briller. – concept artiste Matthew Savage#Guerres des étoiles #TheRiseOfSkywalker https://t.co/FS0FkiRFrq pic.twitter.com/itelBDdnEO – Phil Szostak (@PhilSzostak) 10 mai 2020

Personnellement, j’aime imaginer J.J. Abrams se promenant dans un magasin de meubles haut de gamme, le repérant dans un coin et tirant un Brick Tamland. «J’adore la lampe», disait-il, répétant la phrase encore et encore et pointant l’objet jusqu’à ce que son assistant personnel soupire, prenne une photo de la lampe et l’envoie à Matthew Savage. (Cet assistant est très bon dans son travail.) Mais c’est juste moi. Lucas a été fortement influencé par le style art déco lors de la préparation des préquelles, donc c’est cool de voir un petit détail comme celui-ci revenir en arrière dans la dernière entrée de la trilogie finale.

L’autre œuvre d’art présente l’un des derniers moments du film, lorsque Rey enterre les sabres laser dans les sables de Tatooine. Débattez de la signification de ce moment tout ce que vous voulez, mais une chose est indéniable: il s’agit d’une magnifique œuvre d’art.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en streaming sur Disney +.

