Le S Pen du Galaxy Note 20 pourrait servir de pointeur numérique

Un autre prétendu instantané du Galaxy Note 20 Ultra dans le monde réel a été divulgué.

L’image montre une nouvelle fonction de pointeur possible pour le S Pen.

Prenant une pause dans les révélations matérielles passionnantes et les coloris Mystic Bronze, une nouvelle fonctionnalité divulguée aurait été repérée sur le rumeur Galaxy Note 20 Ultra.

Une image tweetée par YouTuber Jimmy Is Pro (h / t: Développeurs XDA) révèle un nouveau mode de pointeur possible pour la prochaine ligne Galaxy Note, qui pourrait transformer le S Pen en pointeur numérique.

Le S Pen peut désormais agir comme un pointeur. Sélectionnez votre couleur et sélectionnez des icônes à l'écran, parcourez. Peut également mettre en évidence une zone.

Selon l’image et contrairement à une souris, les utilisateurs doivent «appuyer sur le bouton du stylet et le maintenir enfoncé» pour déplacer le pointeur. Les utilisateurs peuvent également mettre en évidence des zones sélectionnées, appuyer sur des icônes et «naviguer». La couleur, le style et la vitesse du pointeur peuvent également être modifiés.

La fonctionnalité suggère un avenir possible pour le S Pen comme plus qu’un simple stylet. Bien qu’il ne dispose actuellement que d’un seul bouton, le S Pen pourrait bien fonctionner comme une souris sans fil toujours disponible pour une utilisation dans Dex. Il n’est pas encore clair si le stylet est prêt à adopter cette fonctionnalité dans l’itération 2020 de la note.

Si aucun matériel supplémentaire n’est requis, le mode pointeur pourrait théoriquement faire son chemin vers le Galaxy Note 10 et le Galaxy S6 Tab via une mise à jour logicielle. Il sera également probablement inclus dans les notes 20 et 20 plus. Nous n’exclurions pas non plus la fonctionnalité qui frappe la rumeur Galaxy Tab S7.

La série Galaxy Note 20 de Samsung devrait être annoncée le 5 août lors de l’événement Unpacked de la société.