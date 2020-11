Le rythme de la guerre de Brandon Sanderson est construit sur les épaules des géants

Le casting humain comprend Kaladin, un chirurgien devenu soldat, mis au banc au début du livre en raison de son ESPT; Shallan, une femme avec un trouble dissociatif de l’identité qui est aussi un maître illusionniste travaillant en tandem pour les héros et une enclave secrète d’espionnage qui prétend avoir des réponses à l’univers; Dalinar, un forgeron d’obligations qui peut augmenter les capacités des autres (entre autres cadeaux) et qui lutte contre les pressions pour devenir un grand roi; Navani, sa femme, une reine qui est plutôt ingénieur; et plein d’autres. Ce volume révèle également le passé des sœurs chanteuses Eshonai et Venli alors que, dans le présent, Venli développe un plan secret pour l’indépendance des chanteurs, libre à la fois de l’humain et du Fusionné.

Les spren sont l’une des inventions fantastiques les plus fascinantes de la série, et leur rôle est encore plus important dans Rythme de la guerre comme Shallan et son partenaire, Adolin, tentent de conclure un traité avec les honneurs pour aider à la guerre. Le spren, en particulier ceux qui se sont liés avec les humains, rappellent les démons de Philip Pullman Ses matériaux sombres série, mais ils sont également assez uniques. Sanderson s’est en partie inspiré du kami japonais et de l’idée que tout a un esprit. Dans le monde de Les archives Stormlight, l’esprit des gens façonne l’énergie du monde, les esprits qui incarnent les objets et les émotions. En représentant le spren, Sanderson veut que les lecteurs sachent immédiatement qu’ils se trouvent dans un monde fantastique.

«Lorsque les gens ont des émotions fortes, ils attirent le spren», explique Sanderson. «Ils répondent également à un besoin d’écrivain: souvent, en tant qu’écrivains, nous recherchons [ways to] montre, ne dis pas. Le spren donne à Sanderson, explique-t-il, un moyen de révéler les émotions de ses personnages sans utiliser d’ betaions et de représentations clichées, tout en renforçant le sens du monde comme fantastique. «C’est aussi très amusant à écrire», ajoute Sanderson.

Sanderson est bien connue pour écrire des femmes fortes. (Dans une ligne préférée de Rythme de la guerre, un personnage, essayant de convaincre Kaladin de s’associer, lui rappelle qu’il aime les filles intelligentes: « Y a-t-il vraiment quelqu’un qui n’aime pas les filles intelligentes? » Kaladin répond immédiatement.) L’inclusion par Sanderson de personnages féminins de premier plan avec l’agence comme protagonistes centraux de son travail vient du fantasme sur lequel il a grandi: Anne McCaffrey, Barbara Hambly et Melanie Rawn. Le livre qui a fait de lui un lecteur était celui de Hambly Dragonsbane, qui présente une femme qui a abandonné sa carrière dans la magie pour élever une famille – un livre qui a donné à Sanderson un aperçu des propres choix de sa mère dans la vie. Quand il a terminé, il se souvient avoir pensé: «Attendez une minute, je pense que je viens de terminer une histoire amusante sur le meurtre d’un dragon, et je pense que je comprends mieux ma mère.… Cette leçon est restée avec moi toute ma vie et toute ma carrière. «

Sanderson s’efforce de créer des représentations authentiques de personnages en dehors de ses propres expériences. «Quand j’écris des personnages, j’essaie très fort de représenter ce personnage, et tout ce qui les concerne, et si ce personnage pouvait écrire, ils le représenteraient», dit Sanderson. Il espère que lorsque les lecteurs trouveront un personnage auquel ils s’identifient, ils le liront et penseront à Sanderson: « Wow, il doit être comme moi! » Pour ce faire, Sanderson s’appuie sur des lecteurs bêta, en particulier dans des cas comme le trouble dissociatif de l’identité de Shallan (DID). «DID est si mal représenté dans la narration», explique Sanderson. «C’est vraiment sensationnel beaucoup de fois. Je voulais bien faire les choses. Il a fallu de nombreux brouillons et des lecteurs bêta très patients pour faire de Shallan le personnage pleinement étoffé qu’elle est devenue.