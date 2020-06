Le Ryan Murphy sera-t-il de retour avec la deuxième saison de l’émission Hollywood? Statut de renouvellement, mot des créateurs sur l’émission et quelques autres détails sur l’émission.

– – –

La série dramatique de Ryan Murphy, Hollywood, est sortie sur Netflix il y a quelques jours. La série a reçu de bonnes réponses du public, et elle est particulièrement appréciée pour les performances des acteurs. Mais tout le monde veut comprendre, la série dramatique Hollywood se renouvellera-t-elle pour une saison supplémentaire? Sachez ici tout à ce sujet:

À quel stade est le statut de renouvellement de la deuxième saison?

Hollywood n’est pas renouvelé pour la deuxième saison par Netflix jusqu’à présent. La première saison vient de sortir le 1er mai 2020. C’est tellement en début de phase que le géant du streaming dévoile le sort de la série. Premièrement, Netflix analysera les cotes et donc la popularité de la série; puis il sera renouvelé pour une saison supplémentaire. Mais il y a encore des chances pour que la deuxième saison se produise dans le futur, car la série reçoit l’amour du public.

Mot des créateurs sur la deuxième saison

Le créateur de la série Ryan Murphy a récemment évoqué les chances de la nouvelle saison. Sur Instagram, récemment, un amoureux lui a posé des questions sur la deuxième saison, mais étonnamment, Murphy a répondu. Il a déclaré lors d’une déclaration: «Eh bien Hollywood a été formé en série limitée, mais il est devenu si célèbre que tout le monde demande une saison supplémentaire. Alors qui sait? J’adore ce casting, bien sûr. « Maintenant, le créateur lui-même fait allusion aux bonnes possibilités de la nouvelle saison, alors nous espérons qu’elle se renouvellera dans le futur.

Quelques détails sur Hollywood

La série dramatique Hollywood est réalisée par Ryan Murphy et Ian Brennan pour Netflix. La série a réuni des stars comme David Corenswet, Joe Mantello, Dylan McDermott, Darren Criss, Laura Harrier, Jeremy Pope, Jake Picking, Holland Taylor, Samara Weaving, Jim Parsons et Patti LuPone. La série Netflix, Hollywood, est centrée sur l’histoire d’acteurs et de réalisateurs de l’âge d’or hollywoodien qui ont du mal à satisfaire leurs rêves.

