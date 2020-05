Le rugby néo-zélandais a le mot à dire à la table de discussion avec Sanzaar

Vous n’avez pas besoin d’aimer le rugby pour apprécier de voir Beauden Barrett courir le ballon des profondeurs, ou la physique et le rythme de travail d’Ardie Savea. Le rugby en Nouvelle-Zélande est joué par des guerriers à un niveau effrayant.

La saison de Super Rugby étant suspendue depuis la mi-mars, les parties de Kiwi ont annoncé leur intention d’organiser une compétition interne interne après que le gouvernement a assoupli les restrictions de verrouillage du Coronavirus ces dernières semaines.

La perspective que cinq équipes néo-zélandaises de classe mondiale s’affrontent en 20 matches sur une période de 10 semaines suffit à redonner le sourire aux fans de sport.

Compte tenu des restrictions sur les voyages internationaux, la nouvelle compétition implique les Blues d’Auckland, les Chiefs d’Hamilton, les Hurricanes de Wellington, les Crusaders de Christchurch et les Highlanders de Dunedin.

Il peut s’agir d’un produit pavé aux yeux de certaines personnes, cependant, Super Rugby Aotearoa devrait fournir des combats plus intrigants que certains appareils Super Rugby réguliers.

Généralement, en ce qui concerne le Super Rugby, les équipes de Kiwi sont l’attraction la plus remarquable, ayant remporté la compétition 17 fois depuis sa saison inaugurale en 1996.

Du point de vue d’un joueur, la nouvelle compétition a été accueillie avec enthousiasme. En fin de compte, tout joueur ou entraîneur impliqué dans le rugby veut simplement revenir jouer.

La chance de soulever un trophée et d’ajouter de la fierté et de la satisfaction aux couleurs de votre club est l’objectif principal. Et sans oublier, des endroits où jouer en ce qui concerne la sélection de l’équipe All Blacks plus tard cette année.

Si la compétition s’avère être un succès au cours des prochaines semaines, pourrions-nous voir une refonte à l’avenir?

L’argent parle autour du Sanzaar – l’organisme qui supervise les compétitions de Super Rugby et du Rugby Championship – et, actuellement, le plus fort est une voix Kiwi.

Dans l’état actuel des choses, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Afrique du Sud reçoivent une part égale du pot de radiodiffusion – un tiers chacun – avec un montant fixe mis de côté pour l’Argentine.

C’est injuste étant donné que la Nouvelle-Zélande offre la plupart des liquidités grâce à un nouvel accord Sky – d’une valeur de 251 millions de dollars sur cinq ans – signé en octobre, ainsi que la meilleure récolte de talents individuels.

L’accord sur les droits révolutionnaires cimente le statut de la Nouvelle-Zélande en tant que nation la plus puissante des pays de Sanzaar – de loin. Sanzaar a plus besoin des Kiwis et de leur argent que de toute autre nation.

En dépit d’être les champions du monde actuels, l’Afrique du Sud offre beaucoup moins – actuellement 26 millions de dollars par saison – via son diffuseur SuperSport, en raison du faible Rand.

Les Springboks seraient intéressés à rejoindre les Six Nations, une décision judicieuse, compte tenu du décalage horaire d’une heure avec Le Cap et le Royaume-Uni. Voyager en Europe plutôt qu’en Australie sera idéal pour le bien-être des joueurs.

Le partenaire de Sanzaar en difficulté, cependant, est clairement l’Australie, où Fox Sports ne serait en mesure d’offrir que 10 à 13 millions de dollars par an pour les droits de 2021-2026. Étant donné la faiblesse du jeu en Australie, Sanzaar continue-t-il de les entraîner?

À juste titre, le rugby néo-zélandais devrait demander une plus grande part du pot de Sanzaar pour refléter sa contribution croissante, ou même s’en aller et continuer son propre tournoi national. Une décision qui serait bien accueillie par la plupart des gens.

Le nouvel accord Sky donne à la Nouvelle-Zélande l’occasion de tirer les ficelles avec Sanzaar et d’avoir un mot à dire dans le remaniement du Super Rugby de la saison prochaine, dans le but de maintenir la concurrence pertinente et durable.

Avant la suspension de la campagne Super Ruby, le tournoi était déjà programmé pour des changements majeurs en 2021, avec le passage à un format à 14 équipes, tournoi à la ronde, et le départ des Sunwolves basés au Japon.

Malgré la sortie des Sunwolves, il y a un fort intérêt qu’une équipe japonaise reste impliquée dans la compétition.

Avec de fortes incitations commerciales, il est difficile de voir le tournoi sans une tenue japonaise, en particulier avec des sociétés prospères comme Panasonic, Suntory, Toyota, Ricoh et Kobelco qui soutiennent les équipes de la Top League.

Compte tenu du poids que la Nouvelle-Zélande apporte au parti, ils ont inévitablement le pouvoir lorsque les différentes nations Sanzaar s’assoient à la table de discussion plus tard cette année.

Les Kiwis pourraient-ils potentiellement demander une augmentation du nombre d’équipes néo-zélandaises participant au Super Rugby et réduire le nombre de clubs australiens et sud-africains?

S’ils ne sont pas satisfaits de la répartition actuelle des finances, pourraient-ils demander une part du lion des liquidités, ou simplement retirer et poursuivre leur ligue nationale?

Si les clubs néo-zélandais se retiraient du Super Rugby, cela ferait une compétition ennuyeuse et cela affecterait sérieusement l’audience de la télévision et les accords commerciaux dans la ligue. Sanzaar a besoin de la Nouvelle-Zélande plus que tout autre pays.

Il y a beaucoup de questions à soulever, mais pour l’instant, notre attention se tourne vers la reprise du rugby en direct dans deux semaines.

Super Rugby Aotearoa donne aux supporters une chance de se connecter à leur sport bien-aimé et de voir certains des meilleurs joueurs du monde en action. Les fans recherchent des jeux de haut calibre avec beaucoup de rugby offensif. Il y a plus de chances de l’obtenir en Nouvelle-Zélande que partout ailleurs dans le monde.

Ce sera sans aucun doute un tournoi très réussi et des appels pourraient venir pour qu’il soit un élément permanent du calendrier du rugby. Les cinq équipes Kiwi sont les phares de la compétition. Les équipes que chaque fan veut voir.

Il est fascinant de voir ce que la Nouvelle-Zélande peut faire au cours des prochains mois pour influencer tout changement. Bien que l’accent sera mis sur leur ligue nationale, en fin de compte, le nouveau contrat de télévision leur donne la priorité en cas de changements importants.

Sans aucun doute, si une décision clé doit être prise, les Kiwis auront le dernier mot dans le but de changer le jeu pour fournir le bon package pour les fans.

