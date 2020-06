Le rugby à XV devient un sport mourant en Australie, mais que peut-on faire pour inverser la tendance?

Cela fait près de cinq ans que les Wallabies ont atteint la finale de la Coupe du monde 2015 lorsqu’une équipe remplie de noms de stars a marqué leur autorité sur le jeu et a terminé la saison deuxième du classement.

Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis. Leur statut de nation leader du rugby est actuellement sérieusement examiné. Un taux de victoire décevant de 46% depuis que le décideur de la Coupe du monde à Twickenham les place au septième rang mondial et sans confiance.

Une défaite en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre en octobre dernier a ajouté aux malheurs grandissants de Rugby Australie, notamment la sortie du PDG Raelene Castle, un règlement à l’amiable avec Israel Folau, un public en déclin, et des allégations de mauvaise gestion.

Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait plus de signes d’incertitude alors que l’instance dirigeante annonçait qu’un tiers (47) de ses 142 employés ont été licenciés, et que de nouvelles réductions devraient affecter les franchises de Super Rugby.

C’est une période difficile dans tous les sports au milieu de la pandémie de Covid-19 et Rugby Australie doit soutenir les programmes nationaux pour donner au pays les meilleures chances de retrouver sa gloire internationale.

Cependant, dans le paysage sportif hautement compétitif de l’Australie, l’intérêt en baisse pour l’union est-il circonstanciel ou culturel?

L’Australie a l’un des taux de participation globaux les plus élevés au monde pour le rugby à XV avec 230 000 joueurs inscrits, juste derrière la France, l’Afrique du Sud et l’Angleterre. Pourtant, il n’est considéré que comme le neuvième sport le plus populaire sur le marché local, derrière l’AFL (Australian Football League), la NRL (National Rugby League), la A-League, le cricket, le golf, le tennis et le basket-ball.

Certes, tout n’est pas sombre avec les finalistes juniors de la Coupe du monde de rugby U20 2019. Ils ont perdu contre la France en finale, mais ont affiché une marque scintillante de rugby en cours de route. De plus, au niveau des écoliers, ils ont montré de nouveaux aperçus de promesses, battant la Nouvelle-Zélande pour la première fois en sept ans.

La participation augmente également fortement dans le football féminin. Après le succès de la première campagne Super W en 2018, le nombre de filles pratiquant ce sport a augmenté de 20%. Et pour le rugby à sept, l’équipe féminine a marqué l’histoire à Rio 2016, remportant la médaille d’or olympique. Leur popularité continue de monter en flèche, reconnue par le fait que Rugby Australie en a fait des athlètes à plein temps, fixant leur salaire minimum à celui de leurs homologues masculins.

Mais même s’il y a des signes de promesse, le manque de succès récent des Wallabies demeure très préoccupant. Ils ont remporté le dernier championnat de rugby en 2015 et, sur le front local, n’ont plus décroché de titre de Super Rugby depuis 2014.

Et le pouvoir concurrentiel décroissant de la partie senior voit des fans fous de sport avec de nombreuses options de divertissement, tourner leur attention ailleurs.

Un ensemble dévastateur de statistiques sous-tend cette crise, mis en évidence par une baisse de 43% de l’audience moyenne du Super Rugby en Australie depuis 2013. Dans ce chiffre, il y a une baisse démographique clé avec la tranche d’âge 16-39 enregistrant une baisse de 73% Australie.

Ce qui est intéressant, c’est que lorsque Super Rugby comptait 12 équipes en 1996-2005, le taux de victoire était de 68%. Au cours de la période 2016 à 2019, il est tombé à 45%. Le fait que la ligue de rugby, l’AFL et le cricket de test soient diffusés sur la télévision terrestre, tandis que le rugby à XV est sur la télévision payante est l’une des raisons de cette crise.

Ces chiffres ont été générés par Gemba Group, un important cabinet de conseil en sport australien, dont la conclusion était que Super Rugby ne fonctionnait pas et que l’Australie devrait plutôt prioriser sa propre compétition nationale.

À leur détriment, l’Australie, avec une population d’environ 25 millions d’habitants, possède une multitude d’athlètes prometteurs dans de nombreux sports différents.

Pour tout jeune joueur, il sera difficile de décider sur quel sport se concentrer, étant donné le grand nombre d’options de jeu disponibles. C’est la terre des opportunités si vous êtes un jeune athlète.

L’Australie a le paysage sportif le plus compétitif de tous les principaux pays de rugby, en ce sens que leurs ligues locales, l’AFL et la NRL, ont beaucoup plus de succès que le Super Rugby.

En tant que jeune athlète très talentueux, il y a simplement plus d’options dans la LNR et l’AFL avec respectivement 16 et 18 équipes professionnelles, contre seulement quatre clubs dans l’Union.

Les salaires sont également plus élevés dans la ligue de rugby et l’AFL et il y a une sécurité d’emploi accrue avec plus d’équipes disponibles, ce qui signifie que l’attention des joueurs est facilement influencée.

Cependant, ce n’est pas seulement la concurrence d’autres ligues plus attrayantes qui nuit à l’Union.

Un autre coup dur porté à sa popularité a été lorsque l’équipe basée à Perth, Western Force, a été chassée du Super Rugby en 2017 lors d’une refonte des coûts en Australie.

La Western Force a créé une voie pour que les joueurs rejoignent les Wallabies et a popularisé le sport dans un état sans équipe dans la LNR.

L’absence d’une équipe d’Australie-Occidentale – avec une population de près de trois millions de personnes – impliquée dans le Super Rugby a rendu plus difficile pour les étoiles montantes de la région d’avoir une fissure dans le jeu professionnel.

Rugby Australia doit absolument aborder une voie claire vers la configuration des seniors. Si le jeu doit se développer en dehors des écoles privées, auxquelles il a traditionnellement été associé au fil des ans, alors il devra se faire dans l’environnement du club et au niveau local. Il faut dépenser de l’argent pour construire une base de soutien dans les communautés de ligue traditionnelles et dénicher de jeunes joueurs talentueux en dehors de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland.

En termes de nombres de participation, le football est le sport d’équipe le plus fréquenté en Australie pour les jeunes de moins de 15 ans avec 14,8 pour cent de football, contre 8,5 pour cent pour les règles australiennes. Les enfants adorent assister aux matchs de l’AFL, cependant, le football est considéré comme plus populaire et il augmente chaque année.

Une vague d’émigration vers l’Australie au cours des dernières années a vu de nombreuses personnes provenir principalement de nations de rugby non traditionnelles qui favorisent le sport sans contact. En conséquence, la soif de rugby a diminué dans certaines villes.

À Sydney, par exemple, les écoles privées historiques qui ont produit des Wallabies comme King’s School, Barker College et Newington School sont passées de cinq équipes par groupe d’âge à seulement deux ou trois. Cela aurait été sans précédent il y a 10 ans.

Sur la rive nord, 650 enfants étaient inscrits au célèbre Lindfield Rugby Club, domicile de la légende des Wallabies Stirling Mortlock, en 2015. Maintenant, les chiffres ne sont que de 400. C’est l’un des nombreux exemples à travers le pays.

Il est rare de voir un jeune enfant dans certaines parties de Sydney, Brisbane ou Melbourne porter un maillot Wallabies. Certains de ces enfants ne savaient même pas qui sont les stars. À Melbourne, si vous deviez ouvrir une section sportive de 10 pages, sept pourraient être consacrées à l’AFL, deux pour les courses de chevaux, puis une demi-page chacune pour le football et l’union.

Et, comme l’Union est culturellement considérée comme associée à des personnes riches et privilégiées, certains des frais d’inscription pour les clubs locaux sont trop chers et doivent être réduits pour encourager les nouveaux membres ou les membres existants.

Dans certains clubs à travers le pays, les frais d’adhésion sont de 250 $ par an, contre seulement 30 $ et 25 $ par an pour les clubs de l’AFL et de la ligue de rugby respectivement.

Bien qu’il puisse influencer certains facteurs, comme rendre le sport accessible à tous les Australiens et être présent dans les écoles publiques pour lutter contre l’AFL, le football, les ligues et le cricket, il y en a d’autres qu’il ne peut pas, en particulier en raison de son manque de popularité dans un marché national du sport très compétitif.

Les matchs de Super Rugby ont attiré une audience télévisée moyenne de 71 000 par match l’année dernière. C’était moins que les 167 000 de l’AFL, les 164 000 de la LNR et les 51 000 de la A-League.

Ce qui rend l’AFL plus appétissant pour les fans que l’union, c’est sa nature fluide, avec moins d’arrêts, plus de chiffres d’affaires et la liberté de position des joueurs. Les fans adorent regarder la balle bouger. Et avec un attrait national, où un Australien sur 25 est membre d’un club de l’AFL, il a plus de poids que n’importe quel autre sport à travers le pays.

Pour la LNR, elle est énorme en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, mais en dehors de l’État d’origine – matchs annuels au meilleur des trois entre deux équipes représentatives des États, cela ne génère pas du tout la même passion que l’AFL.

Ce qui rend la ligue de rugby attrayante pour les supporters, c’est qu’elle attire des gens de tous horizons. La compétition professionnelle est une ligue ouverte et passionnante où différentes équipes peuvent se disputer régulièrement le championnat.

Sur les 16 clubs de la LNR, 12 équipes différentes ont remporté le championnat depuis 1995, et deux des quatre autres équipes ont atteint la finale. Avoir une compétition serrée le rend captivant pour tout admirateur du sport.

L’AFL et le NRL sont diffusés à la télévision gratuite et son empreinte nationale attire les gens de toutes les classes, tandis que le syndicat a toujours la stigmatisation des écoles privées.

Les matchs des Wallabies sont diffusés à la télévision gratuite, mais en raison des droits de diffusion, les matchs de Super Rugby ne peuvent être regardés que par la télévision à la carte. Et en raison de la différence de fuseaux horaires avec la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Japon et l’Argentine, ils sont souvent examinés à des heures inappropriées.

Lorsque le nouveau contrat de diffusion sera signé dans les prochains mois pour les droits Super Rugby 2021-2026, Fox Sports Australia ne serait en mesure d’offrir que 10 à 18 millions de dollars par an, par rapport à leur chiffre actuel de 57 millions de dollars par saison. Une baisse vertigineuse.

L’absence de succès récent pour les Wallabies n’a pas aidé la baisse de l’audience télévisuelle, la diminution du nombre de fans de match et les opportunités de parrainage. À cela s’ajoute le fait qu’ils n’ont plus lutté contre la Bledisloe Cup depuis la Nouvelle-Zélande depuis 2003. Battre leurs rivaux Trans-Tasman plus souvent reviendrait à reconquérir des fans déçus, aussi difficile que cela puisse s’avérer.

L’organe directeur doit agir dans le but de les aider à revenir à leurs anciennes normes plus élevées. Sinon, le jeu court le risque de rester dans un état de crise constante.

Ils doivent trouver des moyens de susciter davantage d’intérêt pour le sport, injecter plus d’argent au niveau local et accroître l’engagement communautaire dans les communautés de la classe ouvrière.

Une nouvelle compétition nationale pourrait endiguer le déclin des chiffres et permettre à Rugby Australie de se concentrer sur les Wallabies et ses voies d’élite, et de générer des revenus indispensables pour empêcher un exode massif de joueurs à l’étranger.

Ce modèle intéressera le plus les fans, en particulier les rivalités traditionnelles, et retournera au cœur de la force de l’Australie. À la fin de la saison, la compétition de Super Rugby peut donc servir de tournoi de style Ligue des Champions.

Les athlètes sont définitivement là pour que l’union soit à nouveau un moteur. Il est juste coincé entre de nombreux sports populaires dans une nation obsédée par le sport.

Alors que le retour à la victoire est la chose la plus importante pour les Wallabies, Rugby Australie doit faire preuve de leadership et mettre en place un plan durable clair pour aider à développer le sport.

