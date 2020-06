Le RPG PS5 Harry Potter sera lancé à la fin de l’année prochaine, selon un nouveau rapport

Le long jeu de rôle Harry Potter qui paraît sur PlayStation 5 est l’un des jeux les plus attendus de Push Square Towers. Nous avons encore des questions concernant le type de structure que cela prendra, mais nous allons y jouer quoi qu’il arrive. Il semble que les sorciers et sorcières en herbe du monde entier devront encore attendre un certain temps jusqu’à ce qu’ils mettent la main dessus, car un nouveau rapport indique que le RPG Harry Potter devrait actuellement être lancé fin 2021.

Jason Schreier de Bloomberg a parlé aux membres de l’équipe d’Avalanche Software dans le cadre d’un nouvel article détaillant les craintes de l’équipe d’être associé à l’auteur JK Rowling. « La direction du studio n’a pas répondu aux récents commentaires de l’auteur JK Rowling qui étaient largement considérés comme transphobes, ont déclaré les gens. La situation a mis certains membres de l’équipe mal à l’aise et a déclenché des discussions privées entre le personnel sur le refroidisseur d’eau pandémique, l’application de communication sur le lieu de travail. Mou. » Le personnage controversé aurait « très peu d’implication directe » dans le développement du jeu.

Schreier poursuit en déclarant que le RPG Harry Potter sera lancé à la fin de l’année prochaine avec une annonce officielle prévue après l’événement DC FanDome du 22 août. Ces plans ont été élaborés avant les commentaires de JK Rowling, une personne proche des revendications du projet.

Êtes-vous toujours enthousiasmé par ce projet Harry Potter à venir malgré les commentaires de l’auteur de la série? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.