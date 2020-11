Le Royaume-Uni va renforcer ses cyberdéfenses et ses défenses spatiales grâce à une augmentation de 24 milliards de livres sterling pour les dépenses de défense

Boris Johnson établira des plans pour une augmentation de 24 milliards de livres sterling des dépenses de défense – y compris de lourds investissements dans les futurs champs de bataille du cyber et de l’espace – dans un programme de quatre ans visant à «transformer» les forces armées britanniques. Le programme, qui devrait créer 10 000 emplois par an, est présenté par le gouvernement comme la plus forte augmentation des budgets militaires depuis la fin de la guerre froide et pour marquer la fin de «l’ère du recul». La newsletter d’i Politics coupe le bruit et inclut la création d’une «commande spatiale» capable de lancer la première fusée britannique d’ici 2022, une National Cyber ​​Force et une agence dédiée au développement de l’Intelligence Artificielle. Un autre 1,5 milliard de livres sterling sera consacré à la recherche et au développement militaires et le gouvernement promet des investissements supplémentaires pour développer la prochaine génération de chasseurs à réaction de la Royal Air Force.Le premier ministre Boris Johnson participe à distance via un appel vidéo Zoom dans l’hebdomadaire. Questions du Premier ministre (Photo: PRU / AFP / Getty) M. Johnson dira aux députés que la guerre du XXIe siècle ne se limite plus aux champs de bataille lointains, car les ennemis du pays peuvent faire des ravages grâce aux ordinateurs personnels et aux téléphones portables. En conséquence, les défenses du Royaume-Uni doivent être révisées pour refléter les menaces qui se développent rapidement à un moment périlleux pour le monde, dira-t-il. L’armée de la défense doit recevoir 16,5 milliards de livres sterling supplémentaires au cours des quatre prochaines années en plus des liquidités supplémentaires promises dans l’engagement du manifeste des conservateurs de l’année dernière d’augmenter les dépenses militaires de 0,5 point de pourcentage au-dessus de l’inflation. En savoir plus La lutte contre la criminalité avec l’intelligence artificielle a besoin de plus de transparence, a déclaré l’ancien chef du MI5, Downing Street, a déclaré que l’impact global de ces mesures serait d’augmenter les dépenses de défense de 24,1 milliards de livres sterling d’ici 2025. Le budget pour 2020-2021 est de 41,5 milliards de livres sterling. Les plans – qui seront détaillés par M. Johnson dans une déclaration de la Chambre des communes par lien vidéo – représentent une rebuffade pour le chancelier Rishi Sunak, qui avait résisté à un accord d’un an – avec le reste de Whitehall – lors de l’examen des dépenses de la semaine prochaine. «La défense doit passer en premier» M. Johnson a déclaré: «J’ai pris cette décision en pleine pandémie parce que la défense du royaume doit passer en premier. «La situation internationale est plus périlleuse et plus intensément compétitive qu’à n’importe quel moment depuis la guerre froide et la Grande-Bretagne doit être fidèle à notre histoire et se tenir aux côtés de nos alliés. Pour y parvenir, nous devons améliorer nos capacités à tous les niveaux. «C’est notre chance de mettre fin à l’ère de la retraite, de transformer nos forces armées, de renforcer notre influence mondiale, d’unir et de niveler notre pays, de créer de nouvelles technologies et de défendre notre peuple et notre mode de vie.» La cyber-force pour cibler les gangs criminels et les pays Les plans d’une cyber-force nationale ont été annoncés pour la première fois deux ans en réponse à la preuve que les États ennemis et les groupes terroristes se tournaient de plus en plus vers des attaques en ligne sur des réseaux satellitaires et informatiques. L’unité devrait employer 2 000 experts en technologie et sera gérée conjointement par le ministère de la Défense et le poste d’écoute du GCHQ à Cheltenham. Il ciblera les gangs criminels et construira des défenses contre les cyberattaques émanant de pays comme la Chine et la Russie. En 2018, la Grande-Bretagne a lancé avec succès des cyberattaques contre les forces d’Isis en Syrie et l’Irak a utilisé des logiciels malveillants pour bloquer l’accès des dirigeants aux données et interrompre les transactions en espèces. La création d’un «commandement de l’espace» britannique avait été promise dans le manifeste conservateur de l’année dernière au milieu des craintes que l’espace ne devienne militarisé. Le Kremlin a été accusé en juillet d’avoir testé des armes qui pourraient être utilisées pour attaquer des satellites rivaux.

