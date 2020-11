Le Royaume-Uni va construire un satellite pour la première mission de suppression des «  débris spatiaux  »

Le Royaume-Uni aidera à construire le satellite pour la toute première mission d’élimination des soi-disant débris spatiaux. Surnommé «The Claw», le satellite Clearspace-1 utilisera un mouvement de pince pour collecter les débris, avant de lui donner une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre – lui permettant de se décomposer en toute sécurité et loin de la vie. Prévu pour 2025, Clearspace-1 est une mission de l’Agence spatiale européenne et est la toute première mission spatiale consacrée à la suppression d’un objet existant en orbite. On espère que ce sera la première étape vers un environnement spatial plus propre. La société d’ingénierie de haute technologie Elecnor DEIMOS au Royaume-Uni jouera un rôle de premier plan dans Clearspace-1, en concevant le système de contrôle d’attitude et d’orbite (AOCS). Cela orientera et positionnera le satellite pour aider à attraper les débris spatiaux, en utilisant des générateurs d’énergie, des dispositifs de propulsion appelés propulseurs et des antennes. La ministre des Sciences, Amanda Solloway, a annoncé le projet aujourd’hui (17 novembre). Elle a déclaré: «Du haut débit au suivi du changement climatique, les satellites ont des avantages incommensurables sur toutes nos vies. Mais comme bon nombre d’entre eux se transforment en débris spatiaux, il est essentiel que nous jouions un rôle de chef de file mondial pour éviter qu’ils ne deviennent des dangers spatiaux. «Nous prévoyons d’être à l’avant-garde des efforts pour suivre et éliminer ces déchets et je suis ravi que la technologie soutenant cette ambition pionnière soit mise au point ici même en Grande-Bretagne. Corps de fusées défunts Depuis l’automne 1957, près de 10 000 satellites ont été lancés dans le ciel. La grande majorité d’entre eux sont aujourd’hui disparus ou détruits. On estime qu’il y a plus de 160 millions d’objets en orbite, dont la plupart sont des «débris spatiaux». Les déchets vont des corps de fusée épuisés à une spatule larguée par un astronaute. Jacob Geer, responsable de la surveillance et du suivi spatiaux à l’Agence spatiale britannique, a déclaré: «Si les débris spatiaux heurtent votre satellite, c’est une chose plutôt terminale. «Nous devons faire quelque chose contre les débris spatiaux, car dans quelques années, nous ne pourrons peut-être pas accéder aux orbites ou nous rendre aux stations spatiales, aux télescopes ou aux satellites comme nous pouvons le faire maintenant et cela fera reculer la race humaine.

