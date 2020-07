Le Royaume-Uni pourrait supporter les coûts économiques des fermetures d’écoles de coronavirus jusqu’en 2080, selon un rapport

Selon un rapport de la Royal Society, le Royaume-Uni pourrait supporter le coût économique des fermetures d’écoles Covid-19 jusqu’à la fin du XXIe siècle, selon un rapport de la Royal Society. Il estime que sans action, à partir du milieu des années 2030 et pendant 50 ans après, environ un quart de l’ensemble de la main-d’œuvre aura des compétences moindres. La newsletter i coupe le bruit Cela pourrait réduire leur potentiel de revenus en Le groupe a déclaré que le gouvernement devrait tout faire pour ramener tous les enfants à l’école en septembre et pour maintenir les écoles ouvertes.Ils ont déclaré que le risque de rouvrir les écoles est pas aussi élevé par rapport à de nombreuses autres activités, et que toute fermeture à terme devrait se faire école par école ou par région.Simon Burgess, professeur d’économie à l’Université de Bristol et responsable au thor sur le rapport, a déclaré que la quantité de scolarisation perdue pourrait déjà «avoir un impact sur la productivité au Royaume-Uni pendant des décennies». , y compris les pays qui ont complètement rouvert », a-t-il déclaré. Lire la suite Les exclusions scolaires susceptibles de « gonfler » l’année prochaine en raison des « traumatismes » subis par les enfants pendant le confinement, les députés entendent Santé mentale «Bien que nous devions faire tout ce que nous pouvons pour réduire le risque de transmission, nous devons avoir nos enfants Le groupe a également mis en garde contre un impact négatif immédiat «considérable» sur la santé mentale et physique des enfants. Anna Vignoles, professeur d’éducation à la faculté d’éducation de l’Université de Cambridge et autre auteur principal du rapport, a déclaré: « La fermeture des écoles a eu un impact sur tous les enfants, mais les pires effets seront ressentis par ceux des groupes socio-économiques défavorisés et avec d’autres vulnérabilités, comme un problème de santé mentale préexistant. les ressources (espace, équipement, soutien à domicile) pour s’engager pleinement dans l’enseignement à distance. «Ceux qui ont des conditions préexistantes sont plus susceptibles de connaître une détérioration de leur santé mentale. Il faut en tenir compte dans la manière dont nous sortons de cette pandémie. »

