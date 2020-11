Le Royaume-Uni paie 21 millions de livres sterling à un homme d’affaires espagnol pour des EPI

Un homme d’affaires espagnol qui a agi en tant qu’intermédiaire pour aider le gouvernement britannique à sécuriser les équipements de protection individuelle (EPI) a reçu 28 millions de dollars (21 millions de livres sterling) en argent des contribuables, selon les rapports.Gabriel González Andersson était employé par la joaillerie basée en Floride. Michael Saiger, qui a créé une entreprise cette année pour aider à fournir aux gouvernements des EPI. Dans le cadre de ce processus, il aurait embauché M. Andersson pour l’aider à «l’approvisionnement, la logistique, la diligence raisonnable, l’approvisionnement des produits et le contrôle de la qualité» de l’équipement. Marchés gouvernementaux Gabriel González Andersson était employé par le créateur de bijoux Michael Saiger basé en Floride (Photo: Theo Wargo / Getty) M. Andersson a ensuite été payé plus de 28 millions de dollars pour son travail sur deux contrats gouvernementaux pour fournir le NHS. Il a rapporté que des documents judiciaires américains décrivaient l’homme d’affaires comme ayant «très bien réussi dans le cadre de cet arrangement». M. Saiger aurait signé trois autres accords en juin pour fournir au NHS plus d’EPI, ce qui aurait laissé M. Andersson en ligne pour 20 millions de dollars supplémentaires. en honoraires de consultation. Mais après la signature des accords, M. Andersson aurait cessé de travailler pour M. Saiger et il n’est pas clair s’il a reçu une partie de cet argent. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à la BBC que cela « fonctionnait. inlassablement »pour fournir des EPI et qu’une« diligence raisonnable appropriée »a été effectuée pour tous les marchés publics. En savoir plus Les contacts du Cabinet Office sont essentiels pour remporter des contrats d’EPI lucratifs, les avocats affirment que M. Andersson n’a pas répondu aux demandes de commentaires de la BBC, tandis qu’un porte-parole de Saiger LLC a nié que le cabinet ait jamais utilisé des «intermédiaires». Un rapport du National Audit Office (NAO) a critiqué le manque de transparence sur la manière dont les procédures d’urgence étaient utilisées pour garantir 18 milliards de livres sterling de fournitures et de services.

.iced-out. Livre sterling 925 chaîne de cordon d'argent - HOLLOW ROPE 8mm or 70cm 925 Chaîne sterling d'argent. À l'intérieur creux. FABRIQUÉ EN ITALIE. Doré.

.iced-out. Livre sterling 925 chaîne de réservoir d'argent - MIAMI CUBAN 6mm or 50cm 925 Chaîne sterling d'argent. Lourd et solide. FABRIQUÉ EN ITALIE. Doré. Largeur 6mm, épaisseur 2.3mm. Le poids à 70cm est 65g.

.iced-out. Livre sterling 925 chaîne de cordon d'argent - HOLLOW ROPE 8mm or 60cm 925 Chaîne sterling d'argent. À l'intérieur creux. FABRIQUÉ EN ITALIE. Doré.

adidas Sweat d'entrainement adidas Homme 20/21 - XL OL - Foot Lyon Ultra-fonctionnel, ce sweat d'entraînement est conçu pour te protéger du froid à l'entraînement ou à l'échauffement. Le col montant couvre ton cou et la base plus longue à l'arrière offre une protection supplémentaire. Les passe-pouces aux poignets gardent les manches bien en place et t'assurent un confort

adidas Pantalon d'entrainement Staff Homme 20/21 - L OL - Foot Lyon Ce pantalon d'entraînement de football adidas t'offre un confort optimal lors du jeu. Sa matière douce te garde au sec lorsque tu repousses tes propres limites. Inserts de ventilation en mesh aux genoux. Poches avant zippées. Zips aux chevilles. Blason de l'Olympique Lyonnais. Taille élastique à cordon de

adidas Short d'entrainement adidas joueur Homme 20/21 - XL OL - Foot Lyon Représente l'Olympique Lyonnais partout où tu vas. Ce short d'entraînement Olympique Lyonnais adidas affiche une coupe plus longue à l'arrière des jambes avec effet superposé pour que tu puisses dribbler, accélérer et tacler en toute liberté. Le tissu léger absorbe la transpiration pour te garder au frais et