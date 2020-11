Le Royaume-Uni et la France dévoilent de nouvelles mesures pour empêcher les migrants de traverser la Manche

Les agents qui patrouillent sur les plages françaises vont «effectivement doubler» après que les autorités britanniques et françaises sont parvenues à un accord pour empêcher les personnes de traverser illégalement la Manche, a annoncé Priti Patel. Le ministre de l’Intérieur s’est précédemment attaqué aux réseaux de passeurs de clandestins cherchant à tirer profit des personnes vulnérables qui sont désespérées Aujourd’hui, Mme Patel et le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ont «réaffirmé leur engagement à rendre cette route non viable». L’augmentation du nombre d’officiers stationnés le long d’une bande côtière de 150 km mardi – mais les chiffres exacts n’ont pas été révélés en raison de «sensibilités opérationnelles». Un groupe de personnes considérées comme des migrants arrive dans un bateau pneumatique à Kingsdown Beach près de Douvres, dans le Kent, après avoir traversé la Manche en septembre (Photo: Gareth Fuller / PA Wire) «Action conjointe» Mme Patel a également détaillé un «ensemble amélioré de technologies de surveillance de pointe – y compris des drones, des équipements radar nt, jumelles optroniques et caméras fixes « . Elle a dit: »[This] cet accord est un moment important pour nos deux pays, renforçant notre action commune pour lutter contre la migration illégale. «Grâce à davantage de patrouilles de police sur les plages françaises et à un meilleur partage de renseignements entre nos services de sécurité et les forces de l’ordre, nous voyons déjà moins de migrants quitter les plages françaises.» Plus de 8 000 migrants ont fait le périlleux voyage à travers la Manche cette année. Quatre personnes – dont deux enfants – sont décédées lorsque leur bateau a chaviré au large des côtes du nord de la France le mois dernier. « Marque d’échec » Bella Sankey, directrice de l’organisation caritative humanitaire Detention Action, a déclaré que les nouvelles mesures n’auront « aucune chance » de faire un «C’est une marque d’échec extraordinaire que le ministre de l’Intérieur annonce avec tant de fanfare qu’elle réorganise les transats sur le Titanic.» Pas question de masser les chiffres masques [Ms Patel’s] refus de prendre la décision raisonnable de créer une route sûre et légale vers le Royaume-Uni depuis le nord de la France, empêchant ainsi les passages à niveau et les décès d’enfants. »Mme Patel s’est également engagée à réparer« notre système d’asile cassé »et a déclaré qu’elle présenterait une législation l’année prochaine qui est «ferme et juste».