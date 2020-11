Le Royaume-Uni commande deux millions de doses supplémentaires de vaccin Moderna

Deux millions de doses supplémentaires d’un vaccin contre le coronavirus dont les essais suggèrent une efficacité à 95% ont été commandées par le gouvernement, ce qui porte le nombre total de jabs commandés par la société américaine Moderna à sept millions, soit assez pour environ 3,5 millions de personnes au Royaume-Uni. Le vaccin n’a pas encore été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), mais les doses pourraient commencer à être administrées au printemps prochain, s’il répond aux normes.Les données intermédiaires suggèrent que le vaccin est très efficace dans prévenir les personnes de tomber malades et peut fonctionner dans tous les groupes d’âge, y compris les personnes âgées.Un chercheur travaille dans un laboratoire géré par Moderna Inc, qui a déclaré le 16 novembre 2020 que son vaccin expérimental était efficace à 94,5% pour prévenir le COVID-19 (Photo: Fournisseur de MODERNA INC: via REUTERS) ‘Hedging bets’ sur les vaccins concurrentsLe Royaume-Uni avait couvert ses paris plus tôt dans la pandémie en passant des commandes pour plus de 340 millions de doses totales de divers vaccins candidats, wh Cela couvrirait plusieurs fois l’ensemble de la population. Cependant, moins de la moitié de ces doses sont destinées aux trois vaccins qui semblent désormais prêts pour un déploiement imminent.Le Royaume-Uni a passé des commandes pour 100 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca – suffisamment pour vacciner la plupart de la population à deux doses par personne – avec un déploiement prévu dans les prochaines semaines si le jab est approuvé par la MHRA. Cependant, des questions persistent sur sa moindre efficacité par rapport aux deux autres candidats, et des recherches supplémentaires ont été commandées.Le pays a également commandé 40 millions de doses du jab à Pfizer et BioNTech, qui s’est révélé efficace à 95%. mais l’obligation de le stocker à des températures extrêmement froides présente des obstacles à un déploiement à grande échelle.Le vaccin Moderna est plus efficace que le vaccin d’Oxford et présente moins de défi d’infrastructure que celui de Pfizer, mais le Royaume-Uni n’en avait commandé aucune dose. avant les résultats de son essai. Après un accord initial précipité pour cinq millions de doses, le deuxième accord avec Moderna a annoncé dimanche en sécuriser deux millions supplémentaires pour une utilisation au Royaume-Uni. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Chaque semaine, nous recevons des nouvelles plus positives sur la gamme de vaccins en développement, et grâce au travail de notre groupe de travail, le Royaume-Uni a précommandé plus de centaines de millions de doses auprès des entreprises les plus avancées dans leur travail. «Cela comprend l’achat de deux millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, en plus des cinq millions nous avons déjà obtenu. « Avec un large éventail de vaccins candidats dans notre portefeuille, nous sommes prêts à déployer un vaccin s’ils reçoivent l’approbation de notre organisme de réglementation des médicaments, en commençant par ceux qui en bénéficieront le plus. » Essentiel pour ‘renforcer le portefeuille’ de Les directives publiées par Public Health England vendredi ont préparé les travailleurs de la santé à la perspective que différents vaccins pourraient être déployés dans différents endroits en fonction des fournitures «disponibles localement». Le secrétaire d’État Alok Sharma a déclaré: «Il est essentiel que nous continuions à renforcer notre portefeuille de vaccins candidats pour nous assurer que nous sommes dans la meilleure position possible pour protéger le public une fois que nous constatons cette percée.» Le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à L’Europe signe un accord avec Moderna, et je suis ravi que nous ayons pu obtenir deux millions de doses supplémentaires de leur candidat prometteur pour le public britannique. »Et Kate Bingham, qui préside le groupe de travail du gouvernement sur les vaccins, a déclaré: lancé en juin, l’un des objectifs déclarés les plus importants du groupe de travail sur les vaccins a été de garantir l’accès aux vaccins les plus prometteurs dans un large éventail de technologies – augmentant ainsi les chances d’avoir une prévention sûre et efficace dès que possible contre Covid 19 «Le vaccin de Moderna a été un ajout important à notre portefeuille et l’obtention de deux millions de doses supplémentaires ajoute encore à la protection que nous pouvons offrir au public pour mettre fin à la pandémie.