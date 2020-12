Le Royaume-Uni a «  tiré le coup d’envoi  » pour mettre fin à la pandémie de coronavirus, selon des scientifiques

Le Royaume-Uni a «tiré le coup de feu» pour mettre un terme à la pandémie de coronavirus, selon des scientifiques après avoir entendu que le vaccin Pfizer / BioNTech avait été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). pour ses réalisations «extrêmement agiles» tout au long de la pandémie – bien que certains experts aient dit combien de temps il faudrait pour vacciner plus de personnes au-delà des groupes prioritaires reste difficile à prévoir. , a déclaré: « C’est une nouvelle très positive pour le Royaume-Uni mais aussi pour le monde entier, que nous venons de tirer le coup de feu pour vraiment prévenir cette infection et mettre fin à cette pandémie. » Il est urgent de fournir une bonne qualité information du public sur ce vaccin et le programme de vaccination de manière plus générale à mesure qu’il prend de l’ampleur. Il y a clairement d’énormes défis opérationnels et de communication à venir et nous tous, impliqués dans la recherche pour développer ces vaccins, dans le processus d’autorisation, dans l’élaboration des politiques et dans le déploiement, sommes déterminés à fournir aux gens les informations dont ils ont besoin. En savoir plus Une faible utilisation du vaccin contre le coronavirus prolongera la durée des restrictions, déclare le professeur Jonathan Van-Tam L’avenir du vaccin Derek Hill, professeur de science de l’imagerie médicale à l’UCL, a déclaré: «Toutes les déclarations politiques selon lesquelles il s’agit d’un triomphe du Royaume-Uni à venir «premier dans une course» n’est cependant pas sage. Nous devons supposer que la MHRA a agi de manière efficace, diligente et libre de toute ingérence politique, malgré le ton des annonces politiques de ce matin. Nous entendrons sans aucun doute bientôt les décisions de la Food and Drug Administration américaine et de l’Agence européenne des médicaments. »Le Dr Richard Torbett, directeur général de l’Association of the British Pharmaceutical Industry, a déclaré:« L’approbation du vaccin Pfizer / BioNtech au Royaume-Uni est excellente. nouvelles et une autre étape importante dans la lutte contre Covid-19. Le fait que les Britanniques soient parmi les premiers à se voir proposer un vaccin témoigne du travail opportun et dévoué de notre organisme de réglementation de la santé de classe mondiale, le MHRA. «Avec un certain nombre de nouveaux vaccins à l’horizon, c’est passionnant de voir que les partenariats scientifiques noués plus tôt dans l’année pourraient enfin commencer à nous sortir de cette pandémie. »Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer doit être pris en deux doses entre 21 et 28 jours d’intervalle (Photo: Reuters) Dr Zoltán Kis, associé de recherche à le Future Vaccine Manufacturing Hub, Imperial College London, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle et un moment historique, à la fois pour la vaccination Covid-19 et pour la technologie de la plateforme de vaccin ARNm.» Sean Marett, directeur commercial de BioNTech, a défendu la MHRA contre Les critiques de l’UE selon lesquelles le Royaume-Uni avait approuvé le vaccin, créé conjointement avec Pfizer, trop rapidement. L’Agence européenne des médicaments (EMA), chargée d’approuver les vaccins Covid-19 pour l’UE, a déclaré que sa procédure d’approbation plus longue était plus appropriée car elle reposait sur plus de preuves et nécessitait plus de contrôles que la procédure d’urgence choisie par le Royaume-Uni. L’agence a déclaré qu’elle déciderait d’ici le 29 décembre d’autoriser provisoirement le vaccin. Un porte-parole de la Commission européenne, l’exécutif de l’UE, a déclaré que la procédure de l’EMA était «le mécanisme de réglementation le plus efficace pour accorder à tous les citoyens de l’UE l’accès à un vaccin sûr et efficace», car elle reposait sur davantage de preuves. Mais M. Marett a déclaré: «Le Royaume-Uni a été aussi diligent que tout autre organisme de réglementation avec lequel nous avons traité. Je pense que ce n’est qu’une question de règles. En Europe, nous n’avons pas quelque chose de similaire à la réglementation 174, qui existe au Royaume-Uni et qui lui permet d’examiner et d’approuver les données relatives à un produit plus rapidement que dans d’autres juridictions qui auront un processus différent. »