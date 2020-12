Le Royaume-Uni a besoin d’une «  équipe SWAT  » d’anciens premiers ministres pour promouvoir l’action contre le changement climatique, déclare l’ancien président de la COP26

L’ancienne présidente de la COP26, Claire O’Neill, a appelé le gouvernement à «mettre de côté la petite politique» et à recruter d’anciens premiers ministres comme ambassadeurs du sommet sur le climat. S’adressant à un comité de députés, Mme O’Neill a accusé le gouvernement de sous-estimer gravement l’ampleur du défi lorsqu’il a accepté d’accueillir les pourparlers. «Je pense qu’il y avait une attitude cavalière à l’égard de ce qui était requis, et fondamentalement l’idée que vous pouviez le faire avec quelques communiqués de presse et que tout irait bien», a-t-elle déclaré. Le bulletin d’information i politique coupé à travers le noiseCOP26 est un sommet majeur de l’ONU sur le climat qui verra des équipes de négociation, des diplomates et des chefs d’État de presque tous les pays du monde descendre à Glasgow l’année prochaine. En tant qu’hôte des discussions, le Royaume-Uni est sous pression pour s’assurer que les pays renforcent leurs engagements en matière de climat et parviennent à un accord sur la manière dont le traité de Paris sur le climat fonctionnera dans la pratique. Mme O’Neill a été limogée de ses fonctions de présidente des pourparlers en février, et depuis, elle est devenue une critique virulente du gouvernement. Au cours de sa séance de témoignages avec les députés, elle a brossé un tableau de Whitehall dévoré par la «jalousie» et les «guerres de territoire», peu disposé à prendre les mesures audacieuses et coordonnées nécessaires pour réussir un sommet. «Il ne semblait tout simplement pas y avoir de sens de ce que nous faisions réellement», dit-elle. «C’est un moment diplomatique mortellement sérieux dont dépend la future trajectoire du CO2, et je ne pense pas que ce sentiment de gravité se soit répandu.» Alok Sharma a repris le rôle de président de la COP26 (Photo: Leon Neal / AFP / Getty) Le pouvoir de la star politique S’adressant aux députés, elle a appelé le gouvernement à nommer une «équipe SWAT» d’anciens premiers ministres, du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, pour ajouter un poids diplomatique aux efforts de planification. «Je pense que le recours au Premier ministre, aux anciens premiers ministres, et peut-être aux secrétaires des affaires étrangères, comme ambassadeurs, pourrait être extrêmement utile dans ce processus», a-t-elle déclaré. «Je pense vraiment que c’est quelque chose que tout le monde veut être un succès, et j’exhorte le gouvernement à mettre de côté la petite politique et à faire venir ces gens qui ont joué un rôle incroyable sur la scène mondiale historiquement.» En réponse aux commentaires de Mme O’Neill, un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’actuel président de la COP26, le secrétaire aux affaires et à l’énergie, Alok Sharma, s’était déjà personnellement engagé avec plus de 40 gouvernements et a assisté à des dizaines d’événements internationaux majeurs «pour rassembler le monde pour se concentrer. sur la lutte contre le changement climatique ». «Le monde répond aux défis immédiats et aigus posés par le coronavirus, mais nous reconnaissons que la crise climatique n’a pas pris de pause», a ajouté le porte-parole.