Le Royal Enfield Meteor 350 sera lancé d’ici la fin juin 2020!

Royal Enfield lancera le Meteor 350 d’ici la fin de juin 2020. La moto fera ses débuts avec un tout nouveau moteur et plate-forme 350cc de Royal Enfield et son prix devrait être d’environ 1,68 lakh Rs.

Royal Enfield sera bientôt beaucoup plus fréquemment dans les nouvelles. Le fabricant de motos basé à Chennai mène une stratégie offensive de produits qui lui permettra de lancer une nouvelle moto tous les trois mois au cours des trois à quatre prochaines années. Cela sera lancé avec le lancement du nouveau Royal Enfield Meteor 350 qui aurait déjà été lancé sur le marché sans la crise du COVID-19. Cependant, dans une interview avec carandbike, le PDG de Royal Enfield, Vinod Dasari a déclaré que le Meteor 350 verrait son lancement sur le marché d’ici la fin juin 2020.

Le Royal Enfield Meteor 350 sera lancé en Inde fin juin 2020

Le nouveau Royal Enfield Meteor 350 vient en remplacement de la famille Thunder 350. Ce n’est pas seulement un changement de nom, mais le Meteor 350 a été entièrement repensé. Il se trouve sur une toute nouvelle plate-forme avec un tout nouveau moteur 350cc et il devrait être une nouvelle référence pour les moteurs Royal Enfield 350cc. Royal Enfield affirme que le Meteor 350 améliorera considérablement la qualité de conduite et que le moteur sera également beaucoup plus raffiné avec des performances plus dynamiques.

Alors que le Thunderbird 350 était basé sur un châssis à tube diagonal unique, le nouveau Meteor 350 utilise un châssis à double berceau. Nous pensons que Royal Enfield a développé ce nouveau châssis avec l’aide de Harris Performance, qui est le partenaire de performance de la société, qui a également aidé à développer le châssis pour les 650 jumeaux. Cependant, en termes de style, le Meteor 350 ressemble largement au Thunderbird 350X. Le réservoir de carburant, les panneaux latéraux et même les ailes ressemblent beaucoup au Thunderbird 350X désormais abandonné. Les phares sont cependant complètement nouveaux. De plus, le Thunderbird 350X a toujours eu un design très sympathique et ce n’est pas une mauvaise chose que le nouveau Meteor 350 ressemble également largement.

Lisez aussi: Voici votre meilleur aperçu de la prochaine moto mystère Royal Enfield!

Royal Enfield n’a pas révélé beaucoup de détails techniques sur les nouveaux moteurs 350cc. Ce nouveau moteur sera toutefois livré avec des cames en tête au lieu de la technologie traditionnelle des tiges de poussée de Royal Enfield. Il comportera également des contrepoids et nous nous attendons à ce que le nouveau moteur tourne librement avec une performance lisse et raffinée, essentiellement, comme une version réduite du moteur bicylindre parallèle de 650 cm3. Le nouveau Meteor 350 devrait également être livré avec un combiné d’instruments semi-numérique et même une connectivité Bluetooth.

Lisez aussi: De nouvelles motos Royal Enfield arrivent tous les 3 mois pour les 3-4 prochaines années!

Cette nouvelle plate-forme sera également une architecture modulaire, ce qui signifie que la même combinaison plate-forme et moteur-boîte de vitesses pourra servir plusieurs nouveaux modèles et variantes. Royal Enfield a également l’intention d’offrir une très large gamme d’options de personnalisation et de personnalisation au niveau de l’usine avec toutes leurs nouvelles motos et c’est quelque chose que nous attendons avec impatience. Une précédente image divulguée du nouveau Meteor 350 avait révélé que la moto pouvait coûter environ 1,68 lakh Rs, ex-showroom. Cela peut encore être un chiffre arbitraire, mais vous pouvez vous attendre à ce que le prix se situe à peu près au même niveau.