Le Royal Enfield Meteor 350 obtient la navigation Bluetooth et GPS

Selon un nouveau rapport, le prochain Royal Enfield Meteor 350 et d’autres vélos deviendront tous modernes avec de nouvelles fonctionnalités de connectivité.

Royal Enfield se prépare à lancer le nouveau croiseur Meteor 350 en Inde. Nous pourrions voir un lancement possible dans quelques mois lui-même, une fois le verrouillage national terminé. Royal Enfield a mis à jour tous ses modèles avec des moteurs BS6 à l’exception de la série Thunderbird. Meteor vient en remplacement du Thunderbird lui-même.

Un nouveau rapport suggère que finalement, Royal Enfield deviendra un peu moderne cette fois. Le Meteor 350 et toutes les futures motos RE à venir recevront un compteur de vitesse numérique connecté à Bluetooth et une navigation GPS tour par tour intégrée. Il sera fourni en standard sur chaque future moto RE.

Les propriétaires peuvent voir les données de conduite, la lecture de carburant et de nombreuses autres statistiques via le smartphone lui-même. Nous nous attendons à ce que les vélos reçoivent également une notification d’appel et de message sur le compteur de vitesse lui-même. La navigation pas à pas ne se fera pas via Google Maps. Après avoir entré l’emplacement sur votre téléphone, le compteur de vitesse vous montrera automatiquement les directions.

Cela marque le nouvel âge des motos Royal Enfield, car ces fonctionnalités premium arrivent lentement dans toutes les autres motos. Pour améliorer ses ventes, RE prend les mesures nécessaires pour proposer des motos neuves et moins chères ainsi que davantage de fonctionnalités sur ses modèles existants. Dans le cas du Meteor 350, il sera également moins cher que le Classic 350.

Le Royal Enfield Meteor 350 obtiendra un moteur 350cc conforme BS6 fortement révisé avec des chiffres de puissance légèrement modifiés. Des modifications mécaniques seront apportées à la configuration du cadre et du bras oscillant. La configuration de la suspension restera la même mais recevra quelques ajustements pour une conduite plus confortable. Les rapports suggèrent également qu’il sera beaucoup plus léger que les motos RE existantes.

RE travaille également sur de nombreuses motos neuves destinées à un ensemble différent d’acheteurs. Les possibles incluent un Roadster, un Scrambler et une nouvelle moto basée sur la plate-forme des 650 Twins. Il a lancé avec succès 650 Twins, Classic 350, Bullet 350 et Himalayan conformes à BS6. En raison des normes d’émission, RE n’a pas mis à jour les moteurs 500cc.