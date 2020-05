Le Royal Enfield Interceptor 650 modifié peut frapper une piste dans le style Scrambler!

Ce Royal Enfield Interceptor 650 modifié est basé en Thaïlande et son travail de mod le fait ressembler à un brouilleur, ce qui nous donne envie de parcourir immédiatement une piste.

Les motos Royal Enfield sont un favori pour les personnalisateurs de motos et tout ce qui est presque applicable à tous leurs modèles. Vous trouverez de nombreux exemples de ces beautés modifiées sur nos routes, mais celle que nous avons ici est assez spéciale. Royal Enfield a connu un succès fulgurant avec l’Interceptor 650 et la Continental GT 650. Les deux motos sont des machines sensationnelles et leur rapport qualité-prix les rend encore plus lucratives. Alors que les jumeaux standard 650 sont incroyables de toute façon, un Royal Enfield Interceptor 650 modifié avec goût semble très attrayant.

Ce Royal Enfield Interceptor modifié a été conçu pour ressembler à un brouilleur.

Royal Enfield a également réussi à se développer sur des marchés internationaux comme l’Europe et l’Asie du Sud-Est et ils s’en sont plutôt bien sortis, en particulier avec les nouveaux 650 jumeaux. Récemment, nous avons vu de beaux exemples de rendus et de travaux de mod sur les 650 jumeaux d’ailleurs, mais celui-ci a vraiment attiré notre attention. Ce Royal Enfield Interceptor 650 modifié est basé en Thaïlande et a été travaillé par la maison de douane nommée Ranger Korat. Personne n’aurait peut-être pensé que cette moto néo-rétro pouvait être repensée comme un brouilleur.

Il a été construit par une maison de douane basée en Thaïlande nommée Ranger Korat.

Il y a beaucoup de modifications à discuter ici. Les ailes avant et arrière de la moto ont été coupées et couplées à la nouvelle suspension à longue course et aux pneus à double usage noueux, cela donne à l’Interceptor 650 le véritable look de brouilleur. Le guidon a également été relevé et il y a une visière de compétition 23 au-dessus des phares avec le libellé Ranger Korat. Vous pourriez également dire que cette moto ressemble à un tracker plat sous certains angles. En parlant de lampes frontales, ce sont des unités jumelles enveloppées dans un boîtier.

Le moteur de cet Interceptor 650 n’a cependant pas été modifié.

Lisez aussi: Ce sont les motos préférées de l’Inde dans la gamme Rs 2-3 lakh

Le travail de peinture sur la moto fonctionne également très bien. La peinture jaune vif sur le réservoir de carburant, la partie supérieure du moteur, le lettrage Royal Enfield sur le carter du moteur, la pointe d’échappement et le contour des phares contrastent très bien avec le noir de la moto. Les feux auxiliaires ont été montés sur le pare-chocs de moto et la section arrière compacte n’est pas livrée avec des clignotants ou des barres d’appui, mais juste un minuscule feu arrière. Le siège a également été changé pour une option de rechange. Il y a aussi une plaque de protection massive pour protéger le moteur des roches lorsque vous prenez un sentier.

Lisez aussi: Cette moto Rajdoot a connu le succès après avoir été montée par Rishi Kapoor!

Il ne semble pas y avoir de changement mécanique au moteur de cet Interceptor 650 modifié. Cependant, l’œil averti en vous doit avoir remarqué que cet Interceptor 650 est livré avec un échappement à simple balayage vers le haut au lieu des tuyaux d’échappement doubles vus sur la moto d’origine. Nous ne savons pas très bien si cela a fait une différence dans les performances de la moto, mais sous forme de stock, l’Interceptor 650 produit 47 ch et 52 Nm de couple à partir de son moteur bicylindre parallèle de 648 cm3. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses et il reçoit également un ABS à double canal avec un embrayage à glissement. Cet Interceptor 650 modifié nous donne certainement envie de suivre une piste.