Le rover Perseverance de la NASA testera les futurs matériaux de la combinaison spatiale sur Mars

Illustration de la NASA d’un prototype de combinaison d’astronaute avec les échantillons de combinaison inclus sur la cible d’étalonnage supportant l’instrument SHERLOC à bord du rover Perseverance. (Crédit d’image: NASA)

Le rover Perseverance de la NASA se dirige vers Mars « bien adapté » pour aider à faire avancer le jour où les humains marchent sur la planète rouge.

Alors que la mission principale du rover est de rechercher des signes de vie microbienne ancienne, de petits échantillons de matériaux montés à l’avant du véhicule à six roues aideront à valider les choix de tissus de la NASA pour les futures combinaisons spatiales d’astronautes à destination de Mars.

Les mêmes carrés aideront également à maintenir l’un des instruments scientifiques de Perseverance à l’écoute alors qu’il explore le bassin hydrographique asséché du cratère Jezero de Mars.

«Ils voulaient voir ce qui se passait lorsque ce matériel est sur Mars pendant une longue période et nous avions besoin d’un moyen de nous assurer que cela fonctionne correctement, donc c’était un choix naturel», a déclaré Luther Beegle, le chercheur principal du SHERLOC (Balayage d’environnements habitables avec Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) sur le rover.

Perseverance devrait être lancé de Cap Canaveral, en Floride, le 30 juillet, et atterrir sur Mars le 18 février 2021.

Avoir une combinaison spatiale (échantillons), voyagera (vers Mars)

Comme les autres outils scientifiques sur la persévérance, l’instrument SHERLOC – qui comprend un laser, des spectromètres et une caméra (appelée WATSON, ou capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie) – sera soumis à de larges variations de température, à la poussière et à d’autres conditions difficiles sur Mars. Ainsi, pour s’assurer que les mesures prises restent précises, SHERLOC dispose d’une cible d’étalonnage sur le mobile.

« L’objectif d’étalonnage est quelque chose que nous examinerons tous les trois à cinq mois pour nous assurer que l’instrument fonctionne comme nous pensons qu’il devrait fonctionner », a déclaré Beegle dans une interview accordée à collectSPACE.com.

De la taille d’un smartphone, la cible d’étalonnage SHERLOC comporte 10 échantillons de matériaux choisis pour leurs propriétés spécifiques. Divisés en deux rangées, les cinq premiers matériaux de l’appareil comprennent deux disques de saphir, deux morceaux de verre de silice et une météorite martienne qui a été trouvée sur Terre et qui est maintenant renvoyée sur Mars.

La rangée inférieure contient cinq échantillons de matériaux de combinaison spatiale, y compris le polycarbonate d’une visière de casque; des échantillons d’Orthofabric et de Vectran, tels qu’utilisés respectivement à l’extérieur de la combinaison et sur la paume des gants; et deux morceaux de Téflon, l’un nu et l’autre enduit, tel qu’utilisé sur le dos et les gantelets des gants.

Beegle et son équipe, cependant, n’ont pas commencé avec l’objectif de faire progresser le développement de la combinaison spatiale lorsqu’ils ont choisi les matériaux qu’ils voulaient sur la cible d’étalonnage.

«Nous voulions une pièce en téflon et nous voulions d’autres matériaux qui avaient de bonnes signatures Ramen [photon scatterings] associé avec eux. Nous nous sommes donc dit: «D’accord, allons chercher un joli disque en téflon. Mais plus nous y réfléchissions, plus nous nous rendions compte que c’était plutôt ennuyeux et ennuyeux », a déclaré Beegle.

«Alors nous nous sommes dit: ‘Eh bien, qu’est-ce qu’il y a d’autre en Téflon?’», Se souvient-il.

Un prototype au sol de l’unité d’exploration extravéhiculaire de la mobilité de la NASA (xEMU), une combinaison spatiale pour les missions futures. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Heureusement, l’un des autres membres de l’équipe SHERLOC, Mark Fries, a travaillé dans la division Astromaterials Research and Exploration Science au Johnson Space Center (JSC) à Houston, qui abrite le programme de vols habités de la NASA. Il a mis Beegle en contact avec les ingénieurs qui développaient la prochaine génération de combinaisons spatiales et ensemble, ils ont élaboré un plan.

« Nous prévoyons également de construire un petit instrument d’exposition à Mars ici au JSC, et de faire correspondre les conditions à l’intérieur avec les données météorologiques du rover », a déclaré Fries à un intervieweur de la NASA en 2019. « Nous placerons ensuite un ensemble identique d’échantillons de combinaisons spatiales à l’intérieur. la chambre et les retirer périodiquement pour, par exemple, tester la résistance des tissus ou la clarté des plastiques de la visière du casque. Le résultat est que nous pourrons tester les matériaux de la combinaison spatiale dans des conditions semblables à celles de Mars bien avant que les astronautes ne s’y rendent. «

Pendant ce temps, les contrôles d’étalonnage périodiques collecteront également les données nécessaires à l’équipe de la combinaison spatiale.

« Il s’avère que c’est une très bonne synergie parce que nous allons prendre les mesures exactes dont nous avons besoin, qui sont les mesures exactes dont ils auront besoin pour faire l’expérience scientifique sur ce qui arrive à ces matériaux », a déclaré Beegle.

Images du « Labyrinthe de cible d’intensité » et du « marqueur traçable Geocaching » de l’instrument SHERLOC dans le cadre de la cible d’étalonnage sur le rover Perseverance Mars de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL)

C’est élémentaire

Il s’est avéré que les échantillons de combinaisons spatiales offraient une occasion de plus de relier la persévérance à l’avenir des humains sur Mars.

Étant donné que le matériau de la visière de la combinaison spatiale en polycarbonate était transparent, Beegle a pu insérer une «pièce» en verre opale derrière elle et la faire toujours être visible. Le disque sera là pour que les astronautes le trouvent lorsqu’ils rencontrent finalement le rover dans le cratère de Jezero.

« Si quelqu’un est là-haut, se promenant finalement autour de Mars – eh bien, si vous avez déjà fait du géocaching, c’est cool d’avoir ce truc là-bas où les gens pourraient venir et chasser plus tard », a déclaré Beegle à collectSPACE.

La cible d’étalonnage SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), comprenant cinq échantillons de matériaux de combinaison spatiale, testée au Johnson Space Center de la NASA à Houston, Texas. (Crédit d’image: NASA)

Sur Terre, la géocachette est un passe-temps en plein air, semblable à une chasse au trésor, où les participants utilisent des appareils compatibles GPS pour localiser des cibles de géocachette cachées par d’autres. Beegle et son équipe ont découvert qu’ils appréciaient l’activité au cours du développement de l’instrument SHERLOC, ils ont donc fabriqué une balise géocache pour une future découverte par les astronautes sur Mars.

L’étiquette de Perseverance est étiquetée « SHERLOC Calibration Target Geocaching Trackable Marker » et, en clin d’œil au nom de son acronyme, « 221BBAKER » (221B Baker Street est l’adresse londonienne du détective Sherlock Holmes, créée par l’auteur Arthur Conan Doyle).

Mais tout comme les matériaux de la combinaison spatiale, qui ont un double objectif sur le rover, la cible de géocache et un autre disque imprimé sur la cible d’étalonnage comportent un labyrinthe complexe. Les deux sont utilisés pour affiner le laser sur SHERLOC à une résolution équivalente à la largeur d’un cheveu humain.

«Il y a beaucoup de marquages ​​sur la cible de géocache qui sont spécifiquement conçus pour mesurer la taille du faisceau laser et comment tout fonctionne en termes de déplacement des objets», a déclaré Beegle.

Le labyrinthe très complexe et très petit servira le même objectif, mais fournira également un autre moyen de dialoguer avec le public – sans qu’il ait d’abord à se rendre sur Mars.

« Le labyrinthe est résoluble, il existe une solution », a déclaré Beegle. « Les gens pourront le résoudre parce que nous devrions être en mesure de se faire une image de tout au cours de la mission. »

Suivre collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2020 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.