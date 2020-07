Le rover Perseverance de la NASA pour Mars 2020 est prêt pour le lancement

Le prochain rover Mars de la NASA a été autorisé à décoller.

Ce matin (27 juillet), les 2,7 milliards de dollars Rover Persévérance Mars 2020 a passé son examen de préparation au lancement, le dernier grand obstacle à franchir avant son décollage prévu jeudi 30 juillet de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride.

« La revue de l’état de préparation au lancement est terminée, et nous sommes effectivement prêts pour le lancement », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Illustration de l’artiste de la Persévérance du rover Mars 2020 de la NASA sur la surface de la planète rouge. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La persévérance devrait décoller au sommet d’une fusée United Launch Alliance Atlas V jeudi au cours d’une fenêtre de deux heures qui ouvrira à 7h50 HAE (11h50 GMT). Vous pouvez regarder toute l’action en direct ici sur Space.com , gracieuseté de la NASA.

Dame Nature semble susceptible de coopérer avec ce plan. Il y a juste 20% de chances que le mauvais temps fasse échouer la tentative de jeudi, a déclaré l’officier météorologique de lancement Jessica Williams, de la 45e Force spatiale, lors de la conférence de presse d’aujourd’hui.

Le lancement enverra Perseverance sur une croisière de près de 7 mois sur Mars, qui se terminera par un atterrissage dramatique de la grue céleste dans la planète rouge. Lac de cratère le 18 février 2021.

Le rover à propulsion nucléaire passera ensuite au moins une année sur Mars (près de deux années terrestres) à explorer le Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un lac et un delta de rivière dans le passé antique. La persévérance cherchera des signes d’anciens Vie sur Mars , étudiez la géologie du cratère et collectez et mettez en cache plusieurs dizaines d’échantillons, entre autres tâches.

Ces échantillons seront ramenés sur Terre, peut-être dès 2031, par un campagne conjointe NASA / Agence spatiale européenne . Une fois que le matériau de Mars sera là, les scientifiques du monde entier le fouilleront à la recherche de signes de vie et d’indices sur l’histoire mystérieuse de la planète.

« Ce sera la première fois dans l’histoire que nous effectuons une mission de retour sur Mars », a déclaré Bridenstine. « En fait, c’est la première fois dans l’histoire que nous effectuons une mission de retour depuis n’importe quelle planète. »

(L’humanité a cependant réussi d’autres types de missions de retour d’échantillons. Astronautes d’Apollo a ramené des centaines de livres de roches de la lune et des sondes robotiques sont revenues sur Terre avec des astéroïdes et des taches de poussière de comète.)

Perseverance fera également la démonstration de plusieurs nouvelles technologies sur la surface martienne. Par exemple, l’un des 10 instruments du rover, appelé MOXIE, générera de l’oxygène à partir de la mince atmosphère dominée par le dioxyde de carbone de la planète rouge. Un tel équipement, une fois mis à l’échelle, pourrait aider les futurs astronautes à explorer la planète rouge, un objectif que la NASA veut atteindre dans les années 2030.

De plus, un 4 livres. (1,8 kilogrammes) hélicoptère appelé Ingenuity se rendra sur Mars sur le ventre de Persévérance. Une fois que le rover trouve un bon endroit, le petit hélicoptère se détachera et effectuera quelques vols d’essai – le premier jamais effectué par un giravion sur un monde extraterrestre.

Si l’ingéniosité réussit, les futures missions sur Mars pourraient utiliser régulièrement des hélicoptères comme éclaireurs de rovers ou d’astronautes, ont déclaré des responsables de la NASA. Les giravions pourraient également effectuer eux-mêmes d’importants travaux scientifiques, en explorant des endroits difficiles d’accès tels que des grottes et des falaises.

Ingenuity ne collectera pas de données de cette manière; il ne comporte aucun instrument scientifique. Mais le petit hachoir dispose d’un système de caméra, qui devrait fournir des vues incroyables et sans précédent de la planète rouge.

« Imaginez que Perseverance regarde un hélicoptère qui vole autour de Perseverance, et que l’hélicoptère regarde Perseverance, nous donnant des images de Perseverance – ce que fait Perseverance », a déclaré Bridenstine. « Nous allons pouvoir voir de nos propres yeux, avec des films, ce genre d’activités se déroulant dans un autre monde. »

La fenêtre de lancement de Perseverance s’étend jusqu’au 15 août. Si le rover est incapable de décoller d’ici là, il devra être stocké jusqu’à la prochaine opportunité en 2022. (La Terre et Mars s’alignent correctement pour des missions interplanétaires pendant quelques semaines. tous les 26 mois.)

Le lancement du rover de la NASA sera le troisième décollage de Mars en moins de deux semaines. Les Émirats arabes unis’ Orbiteur d’espoir lancée le 19 juillet et la mission chinoise Tianwen-1 orbiteur-atterrisseur-rover emboîté le pas le 23 juillet .

