Le rover Perseverance de la NASA lance cette semaine

Le prochain rover de la NASA sur Mars prendra son envol cette semaine, si tout se passe comme prévu.

Le rover Perseverance de la taille d’une voiture, la pièce maîtresse des 2,7 milliards de dollars de la NASA Mission Mars 2020 , devrait être lancé jeudi 30 juillet au cours d’une fenêtre de deux heures qui ouvrira à 7 h 50 HAE (11 h 50 GMT). Le vaisseau spatial décollera au sommet d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride.

Les membres de l’équipe de la mission ont une certaine marge de manœuvre si des problèmes techniques ou du mauvais temps font échouer la tentative de jeudi. Mars 2020 peut toujours se rendre sur la planète rouge tant qu’il sera lancé avant le 15 août, ont déclaré des responsables de la NASA. Après cela, la mission devra attendre 26 mois, jusqu’à ce que Mars et la Terre soient à nouveau correctement alignés pour les voyages interplanétaires.

Chaque fois qu’il décollera, Perseverance touchera le cratère Jezero de Mars le 18 février 2021. Le Jezero, large de 28 miles (45 kilomètres), a abrité un lac et un delta de rivière dans le passé, et la Persévérance caractérisera la région. en détail et à la recherche de signes possibles d’anciens Vie sur Mars . Le robot à six roues collectera et mettra également en cache plusieurs dizaines d’échantillons qui sera retourné sur Terre , peut-être dès 2031, par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne.

Mars 2020 testera également plusieurs nouvelles technologies d’exploration. Par exemple, l’un des 10 instruments de Perseverance, appelé MOXIE (abréviation de «Mars Oxygen ISRU Experiment»), générera de l’oxygène à partir de la fine atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Un tel équipement, s’il est mis à l’échelle, pourrait faciliter l’exploration humaine future de la planète rouge, ont déclaré des responsables de la NASA.

Mars 2020 dispose également d’un 4 livres. (1,8 kilogrammes) hélicoptère nommé Ingenuity , qui se rendra sur la planète rouge sur le ventre de Perseverance. Une fois que le rover atteindra un endroit approprié sur la surface martienne, Ingenuity déploiera et fera tourner ses pales, essayant de devenir le premier giravion à voler sur un monde au-delà de la Terre.

Mars 2020 sera la troisième et dernière mission à se lancer vers la planète rouge au cours de la fenêtre de cette année. Les Émirats arabes unis’ Orbiteur d’espoir et l’ambitieux de la Chine Mission Tianwen-1 lancé le 19 juillet et le 23 juillet, respectivement.

Un quatrième vaisseau spatial, le rover européen-russe ExoMars Rosalind Franklin, devait se joindre à la soirée de lancement cet été. Mais cette mission a souffert de problèmes techniques qui n’ont pas pu être résolus à temps et il faut maintenant attendre 2022 .

