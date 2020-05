Le roman graphique de Madi conclura la trilogie lunaire – / Film

Duncan Jones complétera la trilogie avec laquelle il a commencé Lune et a continué avec Muet… Sous forme de roman graphique. Co-écrit avec Alex De Campi, Madi suit un « vétéran des opérations spéciales dont la tentative de survivre à une dernière mission se retrouve avec elle en fuite à travers le monde de tous ceux qu’elle a jamais connus. » Le roman graphique sortira en novembre, mais Jones a donné aux fans un aperçu du livre via Kickstarter.

Lune, sorti en 2009, était un grand premier long métrage de Duncan Jones, et l’a signalé comme un nouveau cinéaste prometteur. Il a poursuivi cette promesse avec Code source. Et puis les choses ont commencé à devenir douteuses. Warcraft a ses partisans, mais c’est surtout tourné en dérision. Mais Warcraft n’a rien sur Muet, Le film Netflix de Jones qui est vaguement connecté à Lune. Pour le dire franchement, Muet est mauvais. Vraiment mauvais.

Mais Jones est déterminé à terminer sa trilogie, et pour ce faire, il passe de l’écran à la page. Jones et Alex De Campi ont écrit un roman graphique intitulé Madi, ce qui clôt les choses. Le cinéaste a lancé un Kickstarter pour le projet aujourd’hui – et il a été presque instantanément financé. Comme le décrit la page Kickstarter, Madi est un roman graphique de 260 pages sur un road trip qui se déroulera dans un avenir proche, par le réalisateur Duncan Jones et l’écrivain Alex de Campi, et dessiné par certains des artistes les plus passionnants de la bande dessinée, dont Glenn Fabry, Simon Bisley, Duncan Fegredo et Pia Guerra. Chaque artiste aborde une section de 8 à 30 pages de l’histoire, donnant vie à un seul endroit. » Voici quelques détails de l’histoire:

Madi Preston, une vétéran de l’élite britannique J-Squad des opérations spéciales d’élite, est épuisée et endettée. Elle et le reste de son équipe ont pris leur retraite de l’armée, mais sont maintenant pris au piège d’avoir à payer pour entretenir et maintenir la technologie mise en eux pendant leurs années de service. Ils travaillent pour le conglomérat britannique Liberty Inc en tant que mercenaires, vendant leur capacité unique à être contrôlés à distance par des spécialistes sur le terrain, et les dettes ne font qu’augmenter à mesure qu’ils se blessent lors des missions. Nous rencontrons Madi alors qu’elle décide qu’elle en a assez. Elle va prendre un emploi non officiel qui devrait lui rapporter suffisamment d’argent pour payer sa sœur et elle, mais quand le morceau de technologie qu’elle est censée voler se révèle être un enfant, et elle s’évanouit soudainement … elle se retrouve la course de tous ceux qu’elle a jamais connus.

Lorsque THR lui a demandé pourquoi il terminait l’histoire via un roman graphique et non un film, Jones a répondu succinctement: «Contrôle et budget». Il a ajouté:

«Une partie de la beauté des bandes dessinées, et en particulier des romans graphiques, est que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire pour raconter l’histoire dans votre tête. Vous n’avez pas besoin de pré-vendre sur la base d’estimations étrangères, vous n’avez pas besoin de réduire pour atteindre le budget désigné, vous n’avez pas besoin de raser vos bords pour adapter votre histoire dans ce trou de quatre quadruples studio rond … Il y a une pureté absolue dans la narration dans les bandes dessinées qui se résume à la rencontre entre l’écrivain et l’artiste et la construction de l’expérience finale ensemble. »

Jones a ajouté qu’il « avait une expérience étrange » avec Muet: « Je ne pouvais pas le laisser partir. Seize ans à essayer de le faire et après que ce soit fait, je me suis senti… eh bien, «fermeture» pour être honnête. C’était la chose la plus foutue. Maintenant Muet était étrangement thérapeutique pour un certain nombre de raisons extrêmement personnelles, mais Madi a été le contraire. J’adore ces personnages maintenant et cette histoire encore plus que je ne le faisais avant de faire ce livre. »

