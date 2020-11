Le rôle secret du créateur de James Bond dans le désastreux raid de Dieppe en temps de guerre révélé

Alors que le commandant Ian Fleming entraînait ses jumelles sur les explosions et les coups de feu ponctuant l’obscurité à bord d’un destroyer de la Royal Navy stationné à quelques kilomètres au large du port français de Dieppe aux premières heures du 19 août 1942, il aurait su que ses espoirs de renseignement le coup d’État était en train de s’effondrer. En quelques heures, l’opération Jubilee – un plan complexe visant à organiser un débarquement amphibie à Dieppe et à prendre la ville pendant un certain nombre d’heures en utilisant une force importante, principalement canadienne – était devenue l’une des catastrophes militaires alliées les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 6 000 soldats qui ont pris part à ce qui est devenu le raid de Dieppe, quelque 3 600 avaient été tués, blessés ou capturés au moment où l’ordre de retrait a été donné. Les commandants allemands se sont grattés la tête quant aux raisons pour lesquelles une opération aussi importante mais apparemment mal préparée avait été lancée contre l’un des bastions nazis les plus défendus du littoral de la Manche avec des résultats aussi coûteux. Une photo de propagande allemande montre le carnage de Blue Beach, où les Canadiens ont fait près de 95% de victimes, à cause des mitrailleuses allemandes dans les bunkers et les casemates sur la colline au-dessus de Dieppe (Photo: Ruth Killick) La réponse , prétend-on, appartenait à Fleming – le brillant et audacieux officier du renseignement naval qui, dans quelques années à peine, utiliserait son expérience au cœur de la machine de guerre clandestine britannique pour écrire une succession de romans mettant en vedette un agent fictif du MI6 du nom de James Liaison. Un nouveau livre, basé sur des documents précédemment classifiés dispersés dans les archives des deux côtés de l’Atlantique, met à nu toute l’étendue de l’implication étroite de Fleming avec presque toutes les branches du renseignement et de l’espionnage britanniques pendant la guerre – et comment il a joué un rôle clé dans ce qui est prétendu être le véritable objectif du raid sur Dieppe: voler une nouvelle version de la machine à code allemande Enigma et des documents associés afin qu’une Grande-Bretagne désespérée puisse à nouveau espionner la pensée et la tactique du régime nazi. L’historien militaire David O’Keefe soutient que le raid sur Dieppe, que d’autres ont interprété comme tout, d’une répétition générale bâclée pour le débarquement du jour J à une opération coûteuse en passant par les demandes de Joseph Staline pour l’ouverture d’un deuxième front dans la guerre, était effectivement une couverture élaborée pour un raid de précision par une force de commandos des Royal Marines pour «pincer» une nouvelle Enigma à quatre rotors. Panique dans le renseignement britannique L’introduction de cette machine au début de 1942 avait provoqué quelque chose qui s’apparentait à la panique dans les échelons supérieurs du renseignement britannique car elle avait laissé l’opération de décodage de Bletchley Park, qui abrite les décryptages «Ultra» des communications allemandes, empêchée de pouvoir intercepter les messages envoyés à la flotte de sous-marins nazis qui faisait des ravages parmi les convois alliés dans l’Atlantique. En conséquence, les commandants britanniques étaient préoccupés par des pertes insoutenables pour la flotte marchande qui pourraient potentiellement affamer le Royaume-Uni de la guerre. La machine Enigma était au cœur de la cryptographie allemande en temps de guerre (Photo via: Ruth Killick) C’est pour cette raison, selon le professeur O’Keefe, que Fleming s’est retrouvé à bord du HMS Fernie, le navire de commandement de secours du raid sur Dieppe, en attendant de prendre livraison des machines Enigma et des documents arrachés au quartier général de la marine allemande à l’hôtel Moderne de la ville, puis de regagner le port britannique le plus proche. GeniusO’Keefe, un ancien militaire des Forces armées canadiennes qui enseigne au Marianopolis Colleage au Québec, a déclaré: «Fleming était censé être le présentateur de la course de relais qui allait ramener le matériel Enigma pincé en Angleterre. «Il avait l’ordre de s’interrompre au milieu du combat dès qu’il avait le matériel. Nous parlons de la période la plus difficile de la guerre en matière de cryptographie – les Alliés avaient vraiment besoin de briser l’Enigma à quatre rotors. Ils ne pouvaient pas attendre que le génie intervienne chez Bletchley, ils avaient besoin de chivvy le système pour le faire fonctionner. Et c’est exactement ce qu’ils faisaient avec Dieppe. Fleming avait été recruté peu de temps avant le déclenchement de la guerre en tant qu’assistant personnel du contre-amiral John Godfrey, le chef irascible de la Division du renseignement naval (NID). Malgré un manque manifeste d’expérience, le Fleming formé à Eton se montra compétent pour ce rôle, imaginant de multiples stratagèmes pour contrecarrer et confondre l’ennemi. Au premier plan de sa réflexion se trouvait le développement d’une force de commando sur mesure chargée de voler du matériel de renseignement pendant les raids – les opérations dites de «pincement». Mais sa sortie à Dieppe, accompagnée d’officiers américains envoyés pour apprendre à mener des opérations dites de «pincement», s’est avérée désastreuse car un plan allié trop complexe et une défense allemande obstinée ont laissé 907 soldats canadiens morts et l’hôtel Moderne intact. O’Keefe a déclaré: «C’est ce que [the] la politique de pincement consistait à – habiller les opérations de pincement pour les faire passer pour des opérations de guerre standard. À Dieppe, ils s’attendaient à faire des victimes. Mais ils ne s’attendaient pas à en prendre autant. C’était vraiment un désastre. C’était trop loin. Les archives découvertes pour le livre, Un jour en août: Ian Fleming, Enigma and the Deadly Raid on Dieppe, montrent que le futur romancier ne s’est pas attardé sur l’ampleur de l’échec militaire lorsqu’il soumit un rapport à Godfrey. Échec ignominieux Au lieu de cela, Fleming s’est concentré sur la dissipation de l’idée que les Allemands avaient anticipé le raid et a suggéré à ses supérieurs que des navires tels que le HMS Fernie devraient être mieux approvisionnés en approvisionnements appropriés lorsqu’ils accueillent des observateurs d’opérations militaires – à savoir avec une marque bien connue de bœuf. extrait et une amphétamine communément délivrée aux forces alliées et nazies pour les maintenir éveillés. La canonnière lourdement armée HMS Locust a été utilisée pour transporter les commandos des Royal Marines à Dieppe pour « pincer » les machines Enigma, mais le raid a été un échec. (Photo: Sean Carney) Dans le document, marqué « Le plus secret », Fleming a écrit: est soutenu que la meilleure forme de subsistance pendant une opération de cette nature serait le Bovril[…]Il est également suggéré que tous les navires devraient recevoir des comprimés anti-fatigue de type benzédrine. » Malgré l’échec ignominieux de l’opération Jubilee, Fleming a joué un rôle plus central et plus influent dans la machine de renseignement britannique que ne le suggère son image populaire de non-conformiste et de playboy, selon la nouvelle recherche. Les institutions d’une guerre clandestine Des documents d’archives montrent que le rôle de liaison de Fleming dans le JNV signifiait qu’il était en contact fréquent avec les institutions les plus secrètes de la guerre clandestine, y compris Bletchley Park, le Special Operations Executive (créé sur les ordres de Winston Churchill pour «mettre le feu à l’Europe») et le Joint Intelligence Committee, qui a réuni tous les renseignements britanniques et alliés pour l’armée et le gouvernement. O’Keefe a déclaré: «Il y a toujours eu cette image mitigée de Fleming, le mélangeant souvent avec Bond. Il avait certainement un grand sens de l’humour et était un machiavélique qui aimait repousser les limites. Mais ce n’était pas ce sensationnaliste qui parlait du haut de son chapeau. «Quand on retire tout aux documents, on découvre qu’il n’est pas James Bond, mais pas non plus un bureaucrate sans visage. Il est plus important qu’il n’a été décrit auparavant. Il fait partie intégrante et fascinante du renseignement naval et de son interface avec tous les appareils de renseignement du système allié. En conséquence, il devient une figure clé. Convaincu du besoin de forces spéciales de collecte de renseignements, Fleming a continué à aider à transformer la force de commando expérimentale déployée à Dieppe dans la 30 unité d’assaut et plus tard T-Force – tous deux mis en place pour récupérer la documentation ennemie, l’équipement et même le personnel pendant combat. Le contre-amiral John Godfrey, directeur du renseignement naval de 1939 à 1942, qui a embauché Ian Fleming pour être son assistant personnel et bras droit sur les questions de renseignement (Photo: Sean Carney) Ce faisant, il a sans aucun doute accumulé des récits de derring-do, la magie technique et le métier d’espionnage qui allait bientôt informer sa fiction – menant à la publication en 1952 de Casino Royale et peut-être de la franchise d’espionnage fictive la plus durable de toutes. Au-delà de cela, le professeur O’Keefe pense que ses découvertes ont au moins offert du réconfort aux vétérans de l’opération Jubilee qui ont passé de nombreuses années à se demander pourquoi un tel carnage avait eu lieu sur une plage de Normandie en août 1942. Le L’auteur a déclaré qu’il avait présenté ses conclusions à Ron Beal, un ancien combattant de Dieppe, qui à son tour a répondu: «Maintenant, je peux mourir en paix. Maintenant, je sais pourquoi mes amis sont morts.

